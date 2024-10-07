قيمة العمولة على حوالة الدولار في بنك القاهرة

أوضح مسؤولون بنك القاهرة أنه يتم استقبال حوالات بعملة الدولار على حساب بنفس العملة بشكل طبيعي.

كما يتم إضافة التحويلات الواردة لحسابات العملاء طرف البنك بالعملة الأجنبية بالسويفت 4 دولار امريكي او ما يعادلها بالعملات الاخرى عن كل حوالة واردة سويفت + مصاريف المراسل الخارجي ان وجدت وتستقطع من مبلغ التحويل.

مصاريف بطاقات ميزة

ومن جانب آخر حدد بنك القاهرة مصاريف ورسوم ومستندات إصدار بطاقة ميزة للعملاء.

مستندات بطاقة ميزة

وتضم قائمة المستندات المطلوبة لبطاقة ميزة من بنك القاهرة ما يلي:

استيفاء بطاقة الرقم القومي سارية / جواز سفر ساري يحتوي على الرقم القومي / بطاقة عسكرية تحتوي على الرقم القومي

مصاريف إصدار البطاقة: 50 جم

بطاقات ميزة في بنك القاهرة

وتعمل كافة بطاقات ميزة على مواقع الانترنت التى تقبل ميزة داخل مصر والمتواجد بها اللوجو الخاص ببطاقة ميزة مع إتاحة خدمة الكود الأمن حيث يتم إرسال رسالة نصية إلى هاتف المحمول المسجل على النظام تحتوى على كود يتم إدخاله في المعاملة حتى تتم.