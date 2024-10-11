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رياضة

تصفيات أفريقيا، تعادل أوغندا وجنوب السودان سلبيا بالشوط الأول

اوغندا، فيتو
اوغندا، فيتو

تصفيات أمم افريقيا، تعادل منتخب أوغندا ومنتخب جنوب السودان سلبيا بدون أهداف بالشوط الأول، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2024.

ويسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز لضمان موقف جيد في التصفيات

تاريخ اللقاءات بين منتخب أوغندا ومنتخب جنوب السودان

 تسطر تاريخ اللقاءات بين المتنخبين  تفوق أوغندا، حيث تمكنت من الفوز في 3 من أصل 4 مباريات سابقة. ومع ذلك، قد تكون هذه المرة فرصة للجنوب سوداني لتحدي التوقعات وتحقيق نتائج إيجابية.

موزمبيق تتعادل مع إيسواتيني

وتعادل منتخب موزمبيق مع منافسه إيسواتيني بنيتجة 1ـ1، في المباراة التي جمعت بينهم اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثالثة ضمن منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025. 

وسجل هدف موزمبيق اللاعب راتيفو في الدقيقة 73، فيما تعادل إيسواتيني عن طريق مافوسو في الدقيقة 80. 

غينيا الاستوائية تفوز علي ليبيريا 

فاز منتخب غينيا الاستوائية علي نظيره ليبيريا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهم اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثالثة ضمن منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025. 

وسجل هدف منتخب غينيا الاستوائية اللاعب إيفان سلفادور في الدقيقة 34 من ركلة جزاء. 

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