الكاميرون تتقدم بثلاثية أمام كينيا بالشوط الأول في تصفيات أمم أفريقيا

تقدم منتخب الكاميرون علي نظيره كينيا بثلاثة اهداف مقابل هدف في الشوط الاول من المباراة التي تقام بينهم ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والمقرر إقامتها في المغرب.

وتقدم ابوبكر لمنتخب الكاميرون في الدقيقة في الدقيقة 8 من ضربة جزاء.

واضاف مارتين هونجلا منتخب الكاميرون الهدف الثاني في الدقيقة 39

بينما عزز فوز الكاميرون بريان مبيومو في الدقيقة 43

واحرز هدف كينيا مايكل اولونجا في الدقيقة 41.

تشكيل الكاميرون أمام كينيا

وجاء تشكيل منتخب الكاميرون يضمن كلآ من:

حراسة المرمى: أونانا

الدفاع: تشاتشوا، نجادجي، ووه، تولو.

خط الوسط: باليبا، مبيمو، هونجلا، اجويسا، باسوغوغ.

الهجوم: أبو بكر.



تشكيل منتخب كينيا أمام الكاميرون

بينما جاء تشكيل منتخب كينيا كالتالي:-

ماتاسي، أبيا، أنيمبيا، أونيا، نودني، أوما، أوكوما، أودادا، مارسيلو، أولونجا، اونيجو.

ويتصدر منتخب زيمبابوي المجموعة العاشرة برصيد 5 نقاط بفارق نقطة عن منتخبي كينيا والكاميرون الذين يحتلان المركزين الثاني والثالث في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يحتل منتخب نامبيا المركز الأخير دون نقاط.