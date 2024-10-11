الجمعة 11 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الكاميرون تتقدم بثلاثية أمام كينيا بالشوط الأول في تصفيات أمم أفريقيا

منتخب الكاميرون،فيتو
منتخب الكاميرون،فيتو

تقدم منتخب  الكاميرون علي نظيره كينيا بثلاثة اهداف مقابل هدف في الشوط الاول من المباراة التي تقام  بينهم ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والمقرر إقامتها في المغرب.

وتقدم ابوبكر لمنتخب الكاميرون في الدقيقة في الدقيقة 8 من ضربة جزاء.

واضاف مارتين هونجلا منتخب الكاميرون الهدف الثاني في الدقيقة 39

بينما عزز فوز الكاميرون بريان مبيومو في الدقيقة 43

واحرز هدف كينيا مايكل اولونجا في الدقيقة 41.

تشكيل الكاميرون أمام كينيا 

وجاء تشكيل منتخب الكاميرون يضمن كلآ من:

حراسة المرمى: أونانا

الدفاع: تشاتشوا، نجادجي، ووه، تولو.

خط الوسط: باليبا، مبيمو، هونجلا، اجويسا، باسوغوغ.

الهجوم: أبو بكر.


تشكيل منتخب كينيا أمام الكاميرون

بينما جاء تشكيل منتخب كينيا كالتالي:-

ماتاسي، أبيا، أنيمبيا، أونيا، نودني، أوما، أوكوما، أودادا، مارسيلو، أولونجا، اونيجو.

ويتصدر منتخب زيمبابوي المجموعة العاشرة برصيد 5 نقاط بفارق نقطة عن منتخبي كينيا والكاميرون الذين يحتلان المركزين الثاني والثالث في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يحتل منتخب نامبيا المركز الأخير دون نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 تصفيات كأس أمم أفريقيا كأس أمم أفريقيا 2025 كأس أمم أفريقيا منتخب الكاميرون مايكل اولونجا

مواد متعلقة

نتائج مباريات الجولة الثانية من مباريات دوري الكرة النسائية

تشكيل منتخب الكاميرون وكينيا بتصفيات أمم افريقيا

الأهلي يفوز على وادي دجلة بالدقيقة +90 في دوري الكرة النسائية (فيديو)

منتخب السعودية يسقط بهدفين أمام اليابان بتصفيات المونديال

اليابان تتقدم على السعودية بهدف في الشوط الأول بتصفيات المونديال

بعد سقوطه من الدور الثاني بمنزله، المنتخب السعودي يدعم فهد المولد (صور)

الأكثر قراءة

ترك بلينكن ينتظره ساعات ويحمل 50 هاتفا غير قابل للتتبع، أسرار عن محمد بن سلمان

بيان رسمي، الزمالك يكشف سبب رحيل إيجاريا قبل استكمال الاختبارات في ميت عقبة

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين، انخفاض درجات الحرارة بدءًا من هذا الموعد

تريزيجيه يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر أمام موريتانيا (صور)

مشادة عنيفة بين لاعبات الأهلي ووداي دجلة بدوري الكرة النسائية (فيديو)

التشخيص المبدئي لإصابة محمد عبد المنعم في لقاء المنتخب وموريتانيا

سمحت له يتجوز أربعة، مها أحمد تكشف لـ"فيتو"حقيقة زواج مجدي كامل للمرة الثانية

سبقته نانسي عجرم، حسين الجسمي يصدم الجمهور بعد ظهوره مع مدون إسرائيلي بدبي (صور)

منوعات

المزيد

شبهوها بهيروشيما، الحاصلون على نوبل للسلام يتحدثون عن معاناة غزة

مفقود منذ 100 عام، العثور على بقايا جثة متسلق إنجليزي في جبل إيفرست

حدث غير مسبوق، إسرائيل تسمح باستخدام الهواتف المحمولة في يوم عيد الغفران

دراسة تحدد فوائد كبيرة لشرب الماء عند الاستيقاظ

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة

تبدأ من 100 جنيه، أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير للمواطنين

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح السوري بـ 80 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

4 محاولات لاغتياله لم تنجح.. من هو قائد كتيبة بلاطة الذي أرعب الاحتلال في الضفة قبل استشهاده؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المانجو الأصفر في المنام وعلاقته بانتهاء الأزمات المادية

شباب حول الرسول، عبدُ الله "ذو البجادَين" "نزل النبي في قبره"

تفسير حلم جمع القطن فى المنام وعلاقته بالرزق الوفير والمال الكثير

المزيد
الجريدة الرسمية