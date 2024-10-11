الجمعة 11 أكتوبر 2024
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يهدي وزير الأوقاف درع المحافظة (صور)

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

أهدى اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، درع المحافظة للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، تقديرًا لجهوده الدعوية. 

وزير الأوقاف يزور محافظة الإسماعيلية، اليوم

لحظة وصول وزير الأوقاف إلى مجمع الشهداء بالإسماعيلية (فيديو وصور)

الزيارة الثانية لوزير الأوقاف لمحافظة الإسماعيلية 

واستقبل اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بمكتبه اليوم الجمعة، فضيلة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، لأداء شعائر صلاة الجمعة ضمن احتفالات محافظة الإسماعيلية بعيدها القومي، وذلك بمجمع الشهداء الإسلامي، بالطريق الدائري بحي ثالث مدينة الإسماعيلية.  

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

أبرز الحضور خلال اللقاء  

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، ومحمود الجلاد معاون وزير الأوقاف لشؤون الإعلام، الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية. 

 

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

الترحيب بوزير الأوقاف 

وخلال اللقاء، رحب اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بفضيلة الدكتور أسامة الازهري وزير الأوقاف، مشيدًا بجهوده الدعوية، وما يقدمه من علم يعبر عن سماحة الدين الإسلامي. 

 

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

 

وأدى اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والدكتور أسامة الأزهري شعائر صلاة الجمعة بمسجد الشهداء الإسلامي، مسجد" الدوحة" سابقا، وذلك في حضور الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية في المحافظة.   

 

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محافظ الإسماعيلية الاسماعيلية بالاسماعيلية وزير الأوقاف درع المحافظة الدكتور اسامة الازهري

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