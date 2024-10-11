محافظ الإسماعيلية يهدي وزير الأوقاف درع المحافظة (صور)
أهدى اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، درع المحافظة للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، تقديرًا لجهوده الدعوية.
الزيارة الثانية لوزير الأوقاف لمحافظة الإسماعيلية
واستقبل اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بمكتبه اليوم الجمعة، فضيلة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، لأداء شعائر صلاة الجمعة ضمن احتفالات محافظة الإسماعيلية بعيدها القومي، وذلك بمجمع الشهداء الإسلامي، بالطريق الدائري بحي ثالث مدينة الإسماعيلية.
أبرز الحضور خلال اللقاء
وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، ومحمود الجلاد معاون وزير الأوقاف لشؤون الإعلام، الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية.
الترحيب بوزير الأوقاف
وخلال اللقاء، رحب اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بفضيلة الدكتور أسامة الازهري وزير الأوقاف، مشيدًا بجهوده الدعوية، وما يقدمه من علم يعبر عن سماحة الدين الإسلامي.
وأدى اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والدكتور أسامة الأزهري شعائر صلاة الجمعة بمسجد الشهداء الإسلامي، مسجد" الدوحة" سابقا، وذلك في حضور الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية في المحافظة.
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