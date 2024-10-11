الجمعة 11 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

بعد تسليمها لإيران، أبرز قدرات منظومة الدفاع الجوي إس 400 ومدى قدرتها على إسقاط المقاتلات الشبحية

منظومة صواريخ إس
منظومة صواريخ إس 400، فيتو

تحدثت العديد من التقارير الإعلامية مؤخرا، عن حصول إيران على منظومة صواريخ إس 400 للدفاع الجوي الروسية، والتي توصف على أنها من أقوى منظومات الدفاع الجوي في العالم.

إيران تحصل على منظومة الدفاع الجوي إس 400

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل بعد الهجوم الأخير الذي شنته طهران على عدد من مدن الاحتلال الإسرائيلي بقرابة الـ 200 صاروخ.

وتستعد إسرائيل للرد على الهجوم الإيراني، وحددت بنك أهداف كبيرا في طهران، يضم مصافي نفط ومجمعات صواريخ بالستية وأيضا برنامج طهران النووي.

إسرائيل تستعد للهجوم على إيران 

فهل تستطيع منظومة الصواريخ إس 400 التصدي لهجوم إسرائيلي محتمل، يستخدم فيه جيش الاحتلال طائرات حربية متطورة من فئة إف 35 الشبحية؟

وللإجابة عن هذا السؤال، نسلط الضوء على القدرات العسكرية التي تتمتع بها منظومة الإس 400 الروسية، فهي  منظومة متنقلة للدفاع الجوي قادرة على كشف الأهداف الجوية على بعد 600 كيلومتر، والتصدي لـ 80 هدفا في وقت واحد عن طريق توجيه صاروخين أرض- جو لكل هدف.

وتجدر الإشارة إلى منظومة إس 400 دخلت الخدمة الفعلية بالجيش الروسي عام 2007، وبدأ تطوير الصاروخ اعتمادا على النظام الذي سبقه "إس 300"، خلال ثمانينيات القرن الماضي، وخضع للاختبار العملي عام 2004 حيث تصدى بنجاح لصاروخ بالستي.

وبإمكان منظومة صواريخ إس 400 ضرب جميع الأهداف الجوية، من بينها الطائرات الشبحية والطائرات بدون طيار، والصواريخ البالستية والموجهة والصواريخ المتوسطة المدى، حيث تمتلك أنواعا مختلفة من الصواريخ كل منها يمكنه التصدي لنوع مختلف من الأهداف الجوية.

وبإمكان صواريخ إس 400 الاشتباك مع الطائرات وتدميرها في مدى يبدأ من 2.5 كيلومتر حتى 380 كيلومترا، إضافة إلى قدرتها على تدمير الطائرات أثناء تحليقها على ارتفاعات تبدأ من 10 أمتار حتى 30 كيلومترا.

ولديها القدرة أيضا على تدمير الصواريخ البالستية في نطاق من 5 إلى 60 كيلومترا، فيما تدمرها على ارتفاعات تتراوح بين 2 إلى 25 كيلومترا.

مكونات منظومة إس 400

وتنطلق صواريخ "إس - 400" بسرعة تصل إلى 4800 متر في الثانية، وتعد الأكثر تطورا، وتتفوق على نظيرتها الأمريكية "باتريوت" في نواح كثيرة، وتستطيع اعتراض أهداف سريعة ما يطير بسرعة 15 ماخ أو 4800 متر في الثانية.

 ويتكون نظام إس 400 الصاروخي، من رادار بعيد المدى يلاحق الأهداف وينقل المعلومات إلى مركز القيادة، بالإضافة إلى "مركز لتحديد الأهداف وعربة القيادة التي تعطي الأوامر بإطلاق الصواريخ".

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