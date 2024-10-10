الجمعة 11 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

مندوب روسيا بالأمم المتحدة يفتح النار على إسرائيل: جرائمها تدفع المنطقة للفوضى

مندوب روسيا بمجلس
مندوب روسيا بمجلس الأمن، فيتو

قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: إن إسرائيل تواصل اعتداءاتها المروعة وتستهدف مناطق مأهولة في بيروت، لافتًا إلى أن تل أبيب تواصل انتهاكاتها للقوانين الدولية بالاعتداءات المستمرة على لبنان.

 

جرائم إسرائيل في المنطقة

وأضاف خلال كلمته أمام مجلس الأمن: أن استهداف إسرائيل قوات حفظ السلام في لبنان جريمة حرب تتطلب من الجميع ردا قويا، مؤكدًا أن آلة الحرب الإسرائيلية تدفع المنطقة برمتها إلى حالة من الفوضى.


وتابع: إسرائيل تعتبر المدنيين في لبنان من الآثار الجانبية للنزاع مع حزب الله، ومجلس الأمن الدولي يقف مكتوف الأيدي أمام الجرائم الإسرائيلية بالمنطقة.

 

حرب إسرائيل الموسعة في المنطقة


وأشار إلى أن إسرائيل تشن حربًا موسعة في المنطقة، ووقف العنف في قطاع غزة هو أولى مهام مجلس الأمن التي ينبغي أن يؤديها.

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واختتم: نؤيد بقاء يونيفيل في لبنان ونؤكد ضرورة ضمان أمن وسلامة قوات حفظ السلام.

 

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