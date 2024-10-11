فلسطين في قلب نقابة الصحفيين، أسبوع تضامني بعد عام على طوفان الأقصى.. البلشي: نوثق جرائم الاحتلال بحق الشعب.. وسفير الاتحاد الأوروبي: نؤيد الموقف المصري لوقف إطلاق النار

مر عام على أحداث ٧ أكتوبر في قطاع غزة والتي عرفت بـ«طوفان» الأقصى، والعدوان مازال مستمر وتضامن نقابة الصحفيين المصريين لا يتوقف يومًا عن دعم الشعب المقاوم في غزة ومن بعده لبنان.

فيلم يجسد معاناة الصحفيين الفلسطينيين

نظمت نقابة الصحفيين يومًا تضامنيًا مع الشعبيين الفلسطيني واللبناني، تضمن العديد من الفعاليات كان أبرزها المؤتمر الصحفي الذي عرض تقريرًا بالأرقام عن حجم الانتهاكات والجرائم المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني وسكان غزة، وكذلك عرض فيلم « من المسافة صفر» الذي يكشف عن جزء كبير من معاناة الصحفيين الفلسطينين.

تحية للشعب الفلسطيني

الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، اليوم هو إحياءً لقيمة النصر وقدرة الشعوب على المقاومة، وإحياء لمعركة مستمرة منذ ٥١ عامًا ضد عدو واحد، وهو إعلان أيضًا للتضامن مع كل الشعوب التي تقاوم في كل بقاع الأرض، مضيفًا اليوم الذكرى ٥١ لنصر أكتوبر وذكرى عام على طوفان الأقصى، فألف تحية من مصر أكتوبر إلى المقاومة في فلسطين ولبنان وكل المنطقة العربية.

١٩ عامًا من حصار غزة

وتابع: اليوم فاض الكيل بسكان غزة، بعد ١٩ عامًا من الحصار الصهيوني، وخمس حروب طاحنة، منذ ٢٠٠٨ وحتى ٢٠٢٤، وبالتالي ما حدث في ٧ أكتوبر هو إعلان أن غزة ما زالت قادرة على المقاومة وأن الشعوب تظل تقاوم من أجل الحرية.

واستطرد:" ٥١ عاما من النصر وعام يمر من العدوان المستمر، عام من العقاب الجماعي على لحظة مقاومة، عام يمر في تجسيد كل أشكال الظلم الذي شهده التاريخ في العقود الثمانية جُسد في ٣٦٥ يوم، نتج عنه أكثر ٤٢ ألف شهيد، الأرقام كثيرة ومتداخلة ومتضاربة ولكن لا شيء يعبر عن حجم المأساة على الأرض".

تكريم الصحفيين الفلسطينين المصابين في مصر

كما كرمت النقابة أيضًا ٧ من الصحفيين الفلسطينين المصابين الذين قدموا إلى مصر للعلاج.

لم تتنهي فعاليات النقابة عند هذا الحد بل استضافت لجنة الشئون العربية والخارجية، كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي، الذي أكد دعم الاتحاد للموقف المصري في حل القضية الفلسطينية، والذي يتمثل في ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار.

موقف مصر من القضية الفلسطينية

وشدد سفير الاتحاد الأوروبي، على ضرورة إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وكذلك إيجاد حل سياسي ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

موقف الاتحاد الأوروبي من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

وأوضح «بيرجر» أن موقف الاتحاد الأوروبي من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي واحد منذ ٤٠ عاما، أن الاتحاد خرج بمصلحة حل الدولتين وهو السبيل لحل هذا الصراع، مشددا علي أن اي حل يجب أن يستند علي هذا الحل.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يدعم إقامة الدولة الفلسطينية بكافة الأشكال، كما أن يساعد في بناء المؤسسات الفلسطينية.

وأشار إلى أنهم يشعرون بالمعاناة الجمة بسبب الأوضاع في غزة والتي يعاني منها الفلسطينية عقب طوفان الأقصى والرد الفعل الإسرائيلي، مضيفا أنهم مع موقف وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، إيجاد حل سياسي دائم للقضية الفلسطينية.