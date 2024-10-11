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رياضة

تشكيل منتخب الكاميرون وكينيا بتصفيات أمم افريقيا

منتخب الكاميرون،فيتو
منتخب الكاميرون،فيتو

أعلن المديران الفنيان لمنتخبي الكاميرون وكينيا تشكيل مباراتهما  التي تقام  ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والمقرر إقامتها في المغرب..

وجاء تشكيل منتخب الكاميرون يضمن كلآ من:

حراسة المرمى: أونانا

الدفاع: تشاتشوا، نجادجي، ووه، تولو.

خط الوسط: باليبا، مبيمو، هونجلا، اجويسا، باسوغوغ.

الهجوم: أبو بكر.


تشكيل منتخب كينيا أمام الكاميرون

 

بينما جاء تشكيل منتخب كينيا كالتالي:-

ماتاسي، أبيا، أنيمبيا، أونيا، نودني، أوما، أوكوما، أودادا، مارسيلو، أولونجا، اونيجو.

ويتصدر منتخب زيمبابوي المجموعة العاشرة برصيد 5 نقاط بفارق نقطة عن منتخبي كينيا والكاميرون الذين يحتلان المركزين الثاني والثالث في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يحتل منتخب نامبيا المركز الأخير دون نقاط.

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