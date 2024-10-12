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اقتصاد

بعد التقلبات العالمية، قيمة زيادة سعر جرام الذهب بالأسواق في مصر خلال 24 ساعة

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

ارتفعت أسعار الذهب بصورة ملحوظة داخل الأسواق المحلية خلال تعاملات نهاية الأسبوع أمس الجمعة بالتزامن مع صعود الأسعار العالمية.

وقفزت أسعار الذهب نحو 40 جنيها خلال ٢٤ ساعة الماضية في الجرام الواحد.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4108 جنيهات. 

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3595 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 3081 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 28760 جنيهًا.

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الجن الأسواق المحلية الذهب عيار 18 الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 18

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