لتحسين قاعدته الانتخابية وجذب ناخبين جدد، ترامب يلجأ إلى هذه الخطة

يعقد الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب تجمعات انتخابية في ولايات ديمقراطية تقليدية مثل كولورادو وكاليفورنيا ونيويورك، ما يثير تساؤلات حول إستراتيجية حملته الانتخابية.

استراتيجية حملة ترامب الانتخابية

وعلى الرغم من تركيزه على الولايات التي فاز فيها الرئيس جو بايدن بشكل حاسم في عام 2020، فإن استطلاعات الرأي الأخيرة تُظهر أن احتمالات فوز ترامب في الانتخابات تحسنت.

ترامب يوسع قاعدته الانتخابية

وقد يكون قرار ترامب القيام بحملته الانتخابية في هذه الولايات محاولة لتوسيع قاعدته الانتخابية على أسس ثقافية وجذب ناخبين جدد.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن ترامب يكتسب دعمًا متزايدًا بين الناخبين من أصول لاتينية والسود مقارنة بانتخابات 2020، ويساعده عقد التجمعات في مناطق متنوعة مثل كوتشيلا ونيويورك على زيادة جاذبيته لهؤلاء الناخبين.

وقد تكون هناك إستراتيجية أخرى وراء مواقع تجمعات ترامب الانتخابية، وهي دعم المرشحين الجمهوريين في الدوائر الانتخابية الرئيسية في مجلس النواب، لا سيما في كاليفورنيا ونيويورك.

ويتمتع الجمهوريون حاليًّا بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب، ويتطلعون إلى الحفاظ على سيطرتهم في الانتخابات المقبلة.

ومن خلال القيام بحملات انتخابية في المناطق التي يدافع فيها النواب الجمهوريون في مجلس النواب عن مقاعدهم، قد يهدف ترامب إلى تعزيز إقبال الناخبين وتأمين هذه الدوائر الانتخابية المهمة.

وبالإضافة إلى التجمعات في الولايات الديمقراطية، يخطط ترامب أيضًا لتنظيم فعاليات في ولايات متأرجحة مثل نيفادا وأريزونا وجورجيا لتعزيز حملته قبل الانتخابات.