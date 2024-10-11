الجمعة 11 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

افتتاح مسجد عزبة جابر بقرية الكاشف الجديد في دمياط

افتتاح مسجد عزبة
افتتاح مسجد عزبة جابر بقرية الكاشف الجديد بمركز الزرقا

أناب  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد،  لافتتاح مسجد عزبة جابر بقرية الكاشف الجديد بمركز الزرقا، اليوم الجمعة، بحضور الدكتور محمود مشعل عضو مجلس النواب، والشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف، وسمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية.

افتتاح مسجد عزبة جابر بقرية الكاشف الجديد بمركز الزرقا

 

إقامة مقرأة الأئمة والجمهور مسجد عزبة جابر بقرية الكاشف الجديد

 

وعقب الافتتاح، أُقيمت مقرأة للأئمة،  أعقبها إقامة شعائر صلاة الجمعة والتى تم استهلالها بتلاوة آيات من القرآن الكريم،  وألقى مدير مديرية الأوقاف خطبة الجمعة جاء مضمونها حول " السماحة فى البيع والشراء وكافة المعاملات "، وعقب انتهاء شعائر الصلاة تم عقد مقرأة للجمهور.

وتأتي تلك الجهود فى إطار خطة وزارة الأوقاف تحت قيادة الدكتور أسامة الأزهرى لعمارة بيوت الله بكافة المناطق،  لإقامة الشعائر الدينية والأنشطة الدعوية ونشر تعاليم الدين..

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأوقاف الدكتور أيمن الشهابي الشيخ محمد سلامة الشعائر الدينية القيادات التنفيذية القرآن الكريم الوحدة المحلية لمركز ومدينة عمارة بيوت الله مدير مديرية الأوقاف محافظ دمياط

مواد متعلقة

زيارة قيادية لمتابعة العملية التعليمية والإجراءات المتبعة في مدارس دمياط الجديدة

دار الإفتاء: لهذه الأسباب لا يجوز مشاركة الكورسات التعليمية

عدم المغالاة في أسعار تقنين الأراضي، توصيات برلمانية للحكومة الجديدة

أبرزها إصدار لائحة قانون تشغيل المنشآت الصحية، 18 قرارا عاجلا لمجلس الوزراء

6 مشايخ جمعوا بين الأزهر والإفتاء، سليم رفض مصافحة الملك فأقاله وجاد الحق أحرج زكي بدر

الرقابة على تداول المبيدات، توصيات برلمانية للحكومة فى قطاع الزراعة

تفسير رؤية الركوع في المنام وعلاقتها براحة البال والثقة بالنفس

ما الفرق بين الروح والنفس؟ وما حقيقة موت الروح؟

الأكثر قراءة

بيان رسمي، الزمالك يكشف سبب رحيل إيجاريا قبل استكمال الاختبارات في ميت عقبة

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين، انخفاض درجات الحرارة بدءًا من هذا الموعد

مشادة عنيفة بين لاعبات الأهلي ووداي دجلة بدوري الكرة النسائية (فيديو)

آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي دون غرامة

حضور جماهيري ضعيف في مباراة مصر وموريتانيا (فيديو)

عيار 21 يسجل هذا الرقم،أسعار الذهب مساء الجمعة 11 أكتوبر 2024

الأهلي يفوز على وادي دجلة بالدقيقة +90 في دوري الكرة النسائية (فيديو)

تهمة جديدة تواجه إمام عاشور أمام المحكمة غدا، وهذه هي العقوبة المتوقعة

منوعات

المزيد

مفقود منذ 100 عام، العثور على بقايا جثة متسلق إنجليزي في جبل إيفرست

حدث غير مسبوق، إسرائيل تسمح باستخدام الهواتف المحمولة في يوم عيد الغفران

دراسة تحدد فوائد كبيرة لشرب الماء عند الاستيقاظ

كواليس الخلافات بين هاري وميجان وكيت وويليام

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة

تبدأ من 100 جنيه، أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير للمواطنين

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح السوري بـ 80 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

4 محاولات لاغتياله لم تنجح.. من هو قائد كتيبة بلاطة الذي أرعب الاحتلال في الضفة قبل استشهاده؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، عبدُ الله "ذو البجادَين" "نزل النبي في قبره"

تفسير حلم جمع القطن فى المنام وعلاقته بالرزق الوفير والمال الكثير

هل الشك في الصلاة يبطلها؟

المزيد
الجريدة الرسمية