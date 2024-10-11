افتتاح مسجد عزبة جابر بقرية الكاشف الجديد في دمياط
أناب الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد، لافتتاح مسجد عزبة جابر بقرية الكاشف الجديد بمركز الزرقا، اليوم الجمعة، بحضور الدكتور محمود مشعل عضو مجلس النواب، والشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف، وسمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية.
إقامة مقرأة الأئمة والجمهور مسجد عزبة جابر بقرية الكاشف الجديد
وعقب الافتتاح، أُقيمت مقرأة للأئمة، أعقبها إقامة شعائر صلاة الجمعة والتى تم استهلالها بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وألقى مدير مديرية الأوقاف خطبة الجمعة جاء مضمونها حول " السماحة فى البيع والشراء وكافة المعاملات "، وعقب انتهاء شعائر الصلاة تم عقد مقرأة للجمهور.
وتأتي تلك الجهود فى إطار خطة وزارة الأوقاف تحت قيادة الدكتور أسامة الأزهرى لعمارة بيوت الله بكافة المناطق، لإقامة الشعائر الدينية والأنشطة الدعوية ونشر تعاليم الدين..
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