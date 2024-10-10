محافظ دمياط يكرم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية من أبناء المحافظة ( صور )

شهد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم، احتفالية بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، بكوبرى دمياط التاريخى " جسر الحضارة "، جاءت بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد والعميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة والشيخ محمد سلامة مدير مديرية الاوقاف.

عرض فيلم تسجيلي عن انتصارات أكتوبر وعروض فنية

وجاءت الاحتفالية بالتعاون بين مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي و الأوقاف وهيئة قصور الثقافة وإدارة السياحة وإدارة الكوبرى وفى إطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان "، وتضمنت فاعليات حول عرض فيلم تسجيلى عن انتصارات أكتوبر وعروض فنية قدمها طلاب مدرستى الأمل للصم والبكم والتربية الفكرية، ومدرسة طيبة الرسمية المتميزة، وعقد ورش عمل عن انتصارات أكتوبر بمشاركة مديرية التربية والتعليم.

محافظ دمياط يكرم اسر الشهداء بكوبري دمياط

هذا وألقى " محافظ دمياط " كلمة رحب خلالها بجميع الحضور وتوجه بالتهنئة إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وشعب مصر الكريم بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

كما وجه رسالة شكر واعتزاز لرجال القوات المسلحة والشرطة البواسل ، عيون مصر الساهرة وحصنها المنيع للدفاع عن استقرارها وأمنها، والذى ساهم فى تحقيق خطة الدولة لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة والتى طالت أرجاء مصر لنشهد انطلاقة جديدة لإنجازات ومشروعات قومية حققتها الدولة خلال السنوات الأخيرة فى ظل القيادة الحكيمة للسيد رئيس الجمهورية..

ووجه " المحافظ " التحية الى أرواح شهداء مصر الأبرار من أبناء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن وأبطال مصر من مصابى العمليات الذين ضربوا أروع الأمثلة فى البطولة والفداء

تكريم اسر الشهداء بدمياط

تكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية من أبناء محافظة دمياط

وتضمن الاحتفال تكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية من أبناء محافظة دمياط وقام اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد والعميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة بتسليم شهادات تقدير مقدمة من القوات المسلحة عرفانا وتقديرا من الوطن