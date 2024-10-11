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رياضة

غينيا الاستوائية تفوز علي ليبيريا 1ـ0 في تصفيات أمم إفريقيا

غينيا الاستوائية
غينيا الاستوائية

فاز منتخب غينيا الاستوائية علي نظيره ليبيريا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهم اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثالثة ضمن منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025. 

وسجل هدف منتخب غينيا الاستوائية اللاعب إيفان سلفادور في الدقيقة 34 من ركلة جزاء. 

الجزائر يفوز توجو في تصفيات كأس أمم إفريقيا

وحقق منتخب الجزائر فوزًا كبيرًا على نظيره توجو بخماسية مقابل هدف ضمن منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025 وذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب إستاد 19 مايو.

أهداف مباراة الجزائر وتوجو

وافتتح منتخب توجو التسجيل عن طريق تيباولت كليدجي في الدقيقة 11 قبل أن يرد المنتخب الجزائري بخمسة أهداف.

وسجل خماسية الجزائر سعيد بن رحمة (هدفين) وحسام عوار وأمين جويري ومحمد الأمين عمورة في الدقائق 29 و55 و68 و86 و95.


بتلك النتيجة يواصل منتخب الجزائر تربعه على عرش ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، بعد أن فاز على غينيا الاستوائية وليبيريا في الجولتين الأولى والثانية.

فيما يتجمد رصيد منتخب توجو عند نقطتين محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة بـ تصفيات كأس أمم إفريقيا.

 

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