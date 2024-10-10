الجزائر تبحث عن حسم التأهل لأمم إفريقيا من بوابة توجو

يخوض المنتخب الجزائري مواجهة قوية على أرضه أمام توجو اليوم الخميس في المجموعة الخامسة، التي تشهد لقاءً بين غينيا الاستوائية وليبيريا.

الجزائر ضد توجو

ويطمع محاربو الصحراء بقيادة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش في تحقيق الفوز الثالث على التوالي وتعزيز الصدارة مع عودة رياض محرز وحسام عوار اللذين غابا عن لقاء ليبيريا للإصابة.

ويسعى منتخب الجزائر صاحب 6 نقاط لحسم بطاقة التأهل إلى أمم أفريقيا حال تحقيق الفوز على توجو في الجولتين الثالث والرابعة ليصل إلى النقطة 12، ويضمن التأهل المباشر للأمم الافريقية في المغرب.