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ورشة عمل عن التدقيق اللغوي وعلامات الترقيم بتربية سوهاج

ورشة عمل عن التدقيق
ورشة عمل عن التدقيق اللغوي بكليه تربيه

نظمت كلية التربية بجامعة سوهاج ورشة عمل تحت عنوان "التدقيق اللغوي وعلامات الترقيم واستخداماتها في البحوث التربوية"، في إطار مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى»، تحت إشراف وحدة النشر العلمي بالكلية، والتي استهدفت ١٥٣ عضو هيئة تدريس وباحث، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج إن الجامعة تنظم عدة فعاليات هدفها تحقيق محاور المبادرة الرئيسية بداية من خلال توفير تعليم أفضل، وتطوير المناهج التعليمية، وتنفيذ برامج تدريبية متقدمة، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم، مضيفًا ان ورشه العمل تهدف الي إعداد ‏جيل من الباحثين المتميزين القادرين على تقديم أبحاث خالية من الأخطاء اللغوية، مما يعزز من قيمة البحث العلمي ويجعلهم ‏أكثر قدرة على توظيف التكنولوجيا في أبحاثهم‎.

وأوضح الدكتور حسين طه القائم بعمل عميد الكلية أن ورشة العمل استهدفت أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وباحثي الدراسات العليا، وتضمنت كيفية تنمية المهارات اللغوية وتصحيح ‏الأخطاء النحوية والإملائية للباحثين، مما يسهم في الارتقاء بجودة الأبحاث العلمية، مضيفًا أنه حاضر بها الدكتور مصطفى رجب الأستاذ المتفرغ بقسم أصول التربية والعميد الأسبق للكلية.

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