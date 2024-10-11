الجمعة 11 أكتوبر 2024
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حوادث

حبس المتهمين بتسهيل الاستيلاء على أدوية بـ 28 مليون جنيه في الدقهلية

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

 قررت النيابة العامة حبس موظفين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتسهيلهم الاستيلاء على أدوية ثمنها 28 مليون جنيه بالدقهلية.


 كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أكدت قيام (موظفان سابقان "بإحدى شركات الأدوية ") باستغلال طبيعة عملهما كونهما المسئولين عن بيع العقاقير الطبية المملوكة للشركة محل عملهما وقيامهما بتسهيل استيلاء موظف آخر "محبوس الآن على ذمة إحدى القضايا" على عقاقير طبية مملوكة للشركة بإجمالى مبلغ (28 مليون جنيه)، وامتنع الأخير عن سداد قيمتها دون وجه حق، وفى سبيل عدم اكتشاف أمرهما وتسوية تلك المديونية قاما بإثبات بيع وتسليم تلك العقاقير لإحدى الجمعيات بالدقهلية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أقرا لارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاختلاس والتربح والاستيلاء على المال العام والإضرار به.

 

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