الجمعة 11 أكتوبر 2024
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أوقاف الدقهلية تفتتح مسجد أحمد إبراهيم في دكرنس (صور)

افتتاح مسجد، فيتو
افتتاح مسجد، فيتو

 افتتحت مديرية أوقاف الدقهلية اليوم الجمعة، مسجد أحمد إبراهيم بمنشية السيد محمود التابع لإدارة دكرنس في محافظة الدقهلية، بمعرفة مدير الإدارة وبعض المفتشين.

 وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف المصرية لبناء وتعمير المساجد تحت رعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف

وأدى الخطبة نيابة عن صاحب الفضيلة وكيل الوزارة فضيلة مدير الإدارة، وذلك تحت رعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، وبرعاية فضيلة الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية. 
 

 

 أقيم اليوم لقاء الجمعة للأطفال من مسجد الروضة التابع لإدارة أوقاف ميت غمر بحضور فضيلة الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، الدكتور محمد حسين مدير الدعوة وعدد من مفتشي الإدارة، والذي يهدف إلى تحصين النشء من الأفكار الهدامة.

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