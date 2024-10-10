سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: بصدد صرف حزم تمويلية لمصر (صور)

قال كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة:" نحن بصدد صرف حزم تمويلية اقتصادية، بعد رفع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى شراكة استراتيجية، وذلك لدعم الاقتصاد المصري في ظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة".

الشراكة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي

وأضاف خلال الندوة التي نظمتها لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي، مساء اليوم الخميس تحت عنوان “مصر والاتحاد الأوروبى.. من التعاون إلى الشراكةالاستراتيجية في ظل تطورات المنطقة": “نعمل مع مصر على عدد من الجوانب؛لتعزيز الشراكة على مستوى كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي،بما يعزز العلاقة مع مصر”.

الحرب الروسية الأوكرانية

وأوضح أن توترات الحرب الروسية الأوكرانية غيّرت من طريقة عمل الاتحاد الأوروبي مع شركائه من الدول،على مستوى العلاقات السياسية، وليس الاقتصادية فقط".

قطاع الطاقة في مصر

وأكد أن الاتحاد الأوروبي يولي قطاع الطاقة في مصر أهمية في مجالات العمل المرتقب بين الطرفين خلال الفترة المقبلة، خاصةً أن قطاع الطاقة له فرص واعدة في مصر على صعيد الغاز، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، لافتًا إلى توقيع مذكرتين تعاون إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر في مصر.

مشكلات المياة في مصر

وأكد أن معالجة المياه، وندرتها، والصرف الصحي، هو مجال عمل نركز عليه مع مصر خلال الفترة المقبلة، سنقوم بدعمه على مستوى كافة السُبل”.

وانعقدت مساء اليوم الخميس الندوة التي تنظمها لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي، لكريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة،تحت عنوان "مصر والاتحاد الأوروبى.. من التعاون إلى الشراكة الاستراتيجية في ظل تطورات المنطقة".

وتعقد الندوة بحضور السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، والدكتورة عزة هاشم مديرة مركز الحبتور للأبحاث.