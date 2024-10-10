قال كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، نعمل على تمرير اتفاقية لتدشين معبر بين غزة والضفة الغربية، ونرى أنه لا بد أن يكون هناك حل سياسي، بخصوص معاناة غزة”.

تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل

وأضاف خلال الندوة التي نظمتها لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي، مساء اليوم الخميس تحت عنوان “مصر والاتحاد الأوروبى.. من التعاون إلى الشراكة الاستراتيجية في ظل تطورات المنطقة": “هناك خطر شديد قد يحدث بالمنطقة، نتيجة تصاعد وتيرة التوترات بين إيران وإسرائيل،

منع انتشار النووي في الشرق الأوسط

وأكد أن الاتحاد الأوروبي يؤيد منع الانتشار النووى من قِبل إيران في منطقة الشرق الأوسط، وسط مخاوف من وصول الصراع إلى دول الاتحاد.

الأوضاع في السودان وليبيا

وعن الأوضاع في السودان وليبيا، قال «بيرجر»:" هناك تعاون وثيق مصر أيضًا في شأن الأزمة الليبية والسودان، وتبنّي الحلول السياسية المشتركة، والتوصل لاتفاقيات بين الأطراف المتنازعة، لأن الأحداث أدت إلى الكثير من الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، وبات الكثير من النازحين يلجأون لمصر، مما يثير المخاوف حول الهجرة بسبب الحروب”.

مساعدة النازحين في مصر

وأوضح أن مصر باتت تقدم الدعم حتى للنازحين، وتحاول تقديم الدعم جنبًا إلى جنب مع الحِراك حول حل الأزمة، وهناك تعاون مستقبلي، ودعم من قبل الاتحاد الأوروبى إلى مصر لمساعدة النازحين.

وانعقدت مساء اليوم الخميس الندوة التي تنظمها لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي، لكريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة،تحت عنوان "مصر والاتحاد الأوروبى.. من التعاون إلى الشراكة الاستراتيجية في ظل تطورات المنطقة".

حضر الندوة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، والدكتورة عزة هاشم مديرة مركز الحبتور للأبحاث.