الجمعة 11 أكتوبر 2024
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تداول 24 سفينة بميناء دمياط خلال يوم

ميناء دمياط.. ڤيتو
ميناء دمياط.. ڤيتو

أعلنت هيئة ميناء دمياط، اليوم الجمعة، بيانًا عن حركة السفن والبضائع بالميناء  جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة، بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة 

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 14585 طن تشمل:  484 طن كسر زجاج و5285 طن يوريا و1928 طن كلينكر و1500 طن علف بنجر و5388 طن بضائع عامة.

حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 77838 طن تشمل: 9309 طن حديد و16884 طن قمح و9140 طن سكر و1155 طن ابلاكاش و16050 طن خردة و25300 طن ذرة

حركة الصادر من الحاويات بالميناء

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1816 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 261 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2391 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 127570 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 196336 طنًا  .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1179 طن قمح متجه إلى صوامع القليوبية،  بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4798 حركة.

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