وزير الداخلية يقرر إبعاد سوداني خارج البلاد

قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إبعاد سودانى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

قرار وزارة الداخلية رقم 1766 لسنة 2024



وتضمن نص قرار؛ وزارة الداخلية “قـرار رقم 1766 لسنة 2024 وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 9/9/2024 بشأن طلب إبعاد سودانى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛ قـــــــــرر يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام على نور زهير على نور (سودانى الجنسية - مواليد 16 /12/ 1972)”.

وكلف وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ القرار.

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