الداخلية تستجيب لاستغاثة مريضة وتنقلها إلى مستشفى بالمعادي

استجابة الأجهزة الأمنية بالقاهرة لاستغاثة سيدة مسنة وتم نقلها من مسكنها لأحد المستشفيات لتلقى العلاج بمنطقة المعادى.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بطلب المساعدة لإحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادى "تعانى من حالة مرضية وغير قادرة على الحركة"، ونقلها لأحد المستشفيات.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وتم المساعدة فى إنزال السيدة من مسكنها ونقلها لأحد المستشفيات لتلقى العلاج.

ومن جانبه تقدم نجل السيدة بالشكر لأجهزة الأمن على سرعة الانتقال والتعامل مع البلاغ.

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحالات الإنسانية والحوادث الطارئة.