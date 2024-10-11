الجمعة 11 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

أشرف زكي يتفقد مسرح الإسكندرية ويكشف مفاجأة لشباب المسرحيين

من أمام مسرح الإسكندرية،
من أمام مسرح الإسكندرية، فيتو

 تفقد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، رئيس مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، والمهندس وائل عبد الله، عضو مجلس إدارة النقابة مسرح النقابة الجديد بمدينة الإسكندرية. 

مسرح نقابة المهن التمثيلية بالإسكندرية 

 وجاء ذلك للتعرف على احتياجات المسرح، وتم تكليف الإدارة الهندسية بإعداد دراسة لهذه الاحتياجات، ووضع ميزانية تقديرية، للبدء فورا في ترميم المسرح وتجهيزه على أعلى مستوى.

نقيب المهن التمثيلية 

 وقال الدكتور أشرف زكي إنه طلب من الإدارة الهندسية الانتهاء سريعا من وضع خطة العمل حتى يكون المسرح مستعدا لاستقبال العروض في أقرب فرصة.
وأعلن نقيب المهن التمثيلية رئيس المهرجان عن مفاجأة لشباب المسرحيين المشاركين في المهرجان، مؤكدا أنه سيتم اختيار عدد من العروض المتميزة في المهرجان لتقديمها على مسرح النقابة بالإسكندرية فور الانتهاء من تجهيزه.

وأشار زكي إلى أن المسرح سوف يستقبل عروض المسرحيين في الإسكندرية، ليكون رؤية مسرحية جديدة لأعضاء النقابة وطلاب المعهد بالإسكندرية ودراسي المسرح بقسم المسرح بآداب الإسكندرية، وغيرهم من مسرحيي هذه المدينة العريقة، التي تعد مدينة مسرح بامتياز، وتضم المئات من المسرحيين الموهوبين.

 

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