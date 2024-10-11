5 أسهم تتصدر قائمة الأكثر ارتفاعا بالبورصة نهاية الأسبوع

تصدرت 5 أسهم قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بالبورصة نهاية الأسبوع..وجاءت كالتالي:

- إم بي للهندسة لتغلق عند 2.040 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%

- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية لتغلق عند 85.620. جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية لتغلق عند 19.48 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.98%.

- جلاكسو سميثكلاين لتغلق عند 39.430 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.02%.

- راية القابضة للاستثمارات المالية لتغلق عند 30.060 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.75%.

تعاملات نهاية الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أمس الخميس، 10 أكتوبر 2024، آخر جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 2.189 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 30762 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 38099 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 13351 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 7468 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 10642 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 3209 نقاط.