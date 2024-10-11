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محافظات

إعادة فتح طريق الجيش في الإسكندرية بعد انتهاء مشروع إدارة مياه الأمطار

إعادة فتح طريق الجيش
إعادة فتح طريق الجيش في الإسكندرية

 أعلنت محافظة الاسكندرية منذ قليل برئاسة الفريق أحمد خالد حسن عن عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، عقب الانتهاء من الاقتطاع الجزئي للحارة القبلية بطريق الجيش ( الكورنيش ) بمنطقة سيدي جابر، وذلك  نتيجة لأعمال مشروع  الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمنطقة سيدي جابر (الصوفاني).

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وأكدت المحافظة فى بيان لها، أنه تم الانتهاء من الأعمال بالكامل في وقت قياسي خلال يوم واحد وهو يوم الجمعة ١١ أكتوبر من الساعة ١ صباحًا حتى الساعة ١١ صباحًا.

ونوهت محافظة الإسكندرية بأنه نظرًا لانتهاء  الأعمال بالكامل، فإن حركة مرور السيارات تسير حاليًا بشكل طبيعي بطريق الجيش أمام  شارع الصوفاني، ولن يتم قطع الحارة القبلية يومي السبت والأحد ١٢و١٣ أكتوبر الجاري.

 

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الاسكندرية كورنيش البحر

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