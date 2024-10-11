جامعة سوهاج تمنح درجة الدكتوراه لـ5 باحثين وافدين من السعودية والأردن

التقى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج بخمسة باحثين وافدين من المملكة العربية السعودية ومن المملكة الأردنية الهاشمية، والذين تم منحهم درجة الدكتوراه، في تخصص التدريب الرياضي وعلوم الحركة، بكلية علوم الرياضة بالجامعة، بحضور كل من الدكتور مؤمن عبد العزيز عميد الكلية، الدكتور أحمد عبد الله عميد الكلية السابق، الدكتور ممدوح السيد والدكتور محمد كمال وكلاء الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وذلك بمكتب رئيس الجامعة بالمقر القديم للجامعة.

النعمانى للباحثين ستكونون خير سفراء لجامعة سوهاج ببلادكم

ورحب النعماني خلال لقاءه بالباحثين قائلًا "ستكونون خير سفراء لجامعة سوهاج في الخارج، وجسرًا للتواصل الثقافي لها في بلادكم الشقيق بعد عودتكم"، مؤكدًا على حرص الجامعة على الإهتمام بالطلاب الوافدين وتقديم أفضل الخدمات لهم وكافة التيسيرات بمرحلة الدراسات العليا فيما يخص إجراءات التسجيل ومناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه، إلى جانب ما تتمتع به الجامعة من قدرات بشرية متميزة وخبرات أكاديمية وبحثية عريقة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ذلك في إطار تبادل الخبرات والتجارب بين البلاد الشقيقة، وفي ظل اهتمام القيادة السياسية بتطوير منظومة الطلاب الوافدين.

وأضاف الدكتور مؤمن عبد العزيز أن الكلية حرصت على تقديم الدعم الفنى والإدارى، اللازم للتيسير على الطلاب والباحثين الملتحقين بها وتوفير كافة البيانات والمعلومات إلكترونيًا والتى أسهمت فى دعم تلك المناقشات، فهي لا تدخر جهدًا فى مساعدة الباحثين، ومنحهم الأولوية القصوى لتحقيق أعلى مستوى، من التقدم العلمى والبحثى، مضيفًا انه تم عقد المناقشات العلمية علي مدار يومين، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجامعة الجديدة.

الدكتور كمال خليل اللجنة ضمت نخبة من أفضل الأساتذة بالجامعة

وذكر الدكتور محمد كمال خليل أن لجنة الإشراف والحكم والمناقشة ضمت نخبة من أساتذة التدريب الرياضي وعلوم الحركة والرياضة بجامعات سوهاج وأسيوط والمنيا والزقازيق، حيث تم منح درجة الدكتوراه لكل من الباحث تركي محمد علي مدخلي، إسماعيل أبو بكر موسى وتره، وائل عمر علي بن صادق البكري، سليمان محمد احمد الغدران، خالد عبد العزيز محمد علي القرشي.

وأعرب الباحثون خلال لقائهم مع رئيس الجامعة عن سعادتهم بالتواجد في جامعه سوهاج العريقة، موجهين خالص الشكر والتقدير للدكتور حسان النعماني على حسن الإستقبال والضيافة، وتوفير كافة سبل الراحة لهم، مثمنين مجهودات الكلية والجامعة في تسهيل كافة إجراءات الدراسة، وتقديم خدمات تعليمية متميزة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ