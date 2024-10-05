رئيس جامعة سوهاج يكرم 40 عاملا بإدارة الصيانة

كرم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج اليوم السبت، 40 عاملا من إدارة الصيانة المركزية وبالمدينة الجامعية، القائمين على مشروع إعادة تأهيل وصيانة مباني الإسكان الطلابي التابعة، بحضور المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، واللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعي، والدكتور ياسر عبد الفتاح مدير عام الشئون الإدارية، وحامد الخولى مدير المدن الجامعية.

النعمانى يتفقد مبانى الإسكان الطلابي بعد ترميمها

وفي هذا السياق تفقد الدكتور حسان النعماني، مباني الإسكان الطلابي التابعين لعمارات الإسكان الطلابي بجهاز مدينة سوهاج الجديدة، والتى تم ترميمها وإعادة صيانتها وعددهم مبنيين، حيث أشاد النعماني بمستوى وحجم الإنجاز الذي تم بالمباني بعد مرور سنوات من تركهم دون صيانة حتى أصبحوا غير مؤهلين للسكن، موجهًا خالص الشكر والتقدير للقائمين على العمل بالمشروع خلال وقت قياسي، الأمر الذى ساهم فى رفع كفاءة المباني وتوفير سكن جامعي على أعلى مستوى من الجودة للطلاب المغتربين، لإنهاء معاناة الطلاب ومشاكل الحصول على سكن جامعي، واستيعاب الأعداد المتزايدة من طلبات الإلتحاق بالسكن الجامعي.

عبدالناصر يس يشيد بفريق عمل الصيانة والترميم

وقال الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ان رئيس الجامعة قد وجه بتكوين فريق عمل بإدارة الصيانة للقيام بأعمال الترميم وتأهيل هذه المباني، حتي تم الانتهاء من كافة الاعمال في وقت قياسي ليتم بها تسكين الطلاب تزامنًا مع بدء العام الدراسي، حفاظًا على استقرار إقامة الطلاب وترسيخًا لجهود الجامعة في دعم مسيرة العملية التعليمية وتحقيق معايير الجودة في الخدمات المقدمة لمساعدة الطلاب على النجاح والتميز في دراستهم.

وقال حامد الخولي، إنه سيتم فرش وتجهيز المبنيين خلال الأيام القادمة، استعداداََ لتسكينهم قبل نهاية الشهر الجاري، موضحًا أن كل مبني يتكون من ارضي و٤ ادوار متكررة تم تخصيصهم لسكن الطلاب الذكور، بطاقة استيعابية حوالي ٢٥٦ طالب، وسيتم تخصيص مبني للسكن المميز وأخر للسكن العادي، وفى نهاية الجولة كرم رئيس الجامعة العاملين القائمين على أعمال الصيانة والتقط معهم الصور التذكارية، تشجيعاََ وتحفيزاََ لهم لاستمرار العمل والجهد وليكونوا قدوة ومثال حسن يحتذي به جميع منسوبي الهيكل الإداري.

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