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الدكتور عاصم قبيصي مديرا لمديرية أوقاف الإسكندرية

الدكتور عاصم قبيصي
الدكتور عاصم قبيصي مديرا لمديرية أوقاف الإسكندرية

 باشر الدكتور عاصم قبيصي اليوم الاثنين أعماله مديرا لمديرية أوقاف الإسكندرية، وذلك خلفا للشيخ سلامة عبد الرازق، وقد استقبله العاملون بالمديرية بالفرحة والترحاب، يأتى ذلك بناء على تعليمات وتوجيهات الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف 
 

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وكان قد تكريم الشيخ سلامة عبد الرازق وعمل اصطفاف شرفي لوداعه  
 

والجدير بالذكر  أنه كان قد تابع الشيخ سلامة محمود عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية  تنفيذ فاعليات مبادرة الدولة المصرية اغرس ١٠٠ مليون شجرة بمختلف الإدارات الفرعية بمديرية أوقاف الإسكندرية.

 

وقد صاحبه الشيخ وسام على كاسب مدير المتابعة ومسئول الدعوة الإلكترونية، والدكتور نجاح راجح مدير إدارة غرب وعدد من المفتشين والأئمة بالإدارة لغرس عدد من أشجار الزينة، والأشجار المثمرة (الزيتون، الليمون، التوت) بالمساجد

وقد وجه وكيل الوزارة مديري الإدارات الفرعية لتنفيذ فاعليات  المبادرة وموافاة المديرية يوميا بأسماء المساجد التى تم تنفيذ المبادرة بها، وسط ترحيب الجماهير بالفكرة، وتوجيه الشكر للأوقاف على الجهد المبذول  دعويا، واجتماعيا.
 

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اوقاف الاسكندرية مديرية أوقاف

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