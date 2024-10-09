أوقاف سوهاج تعقد برنامج البناء الثقافى للأئمة

انطلقت فعاليات برنامج البناء الثقافى لأئمة أوقاف سوهاج اليوم الأربعاء ٢٠٢٤/١٠/٩م بمسجد على بن أبى طالب بإدارة أوقاف البلينا بمحافظة سوهاج

اللقاء بحضور الدكتور محمد حسنى عبدالرحيم وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج أشرف حلمى عبد الجواد خفاجه،مدير هيئة محو الأمية وتعليم الكبار أشرف سعد حسن بإدارة تعليم الكبار بالبلينا الكبار الشيخ على محمد على خليل مسئول الإرشاد الدينى

وفى كلمته رحب وكيل الوزارة بالسادة الحضور ممؤكدًا أنَّ الدينَ الإسلاميَّ دينُ السماحةِ، فهو مبنيٌّ في تشريعاتِهِ وأحكامِهِ على اليسرِ والمسامحةِ، وبهذه السماحةِ بُعثَ النبيُّ ﷺ فيقولُ: “بُعِثْتُ بِالحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ”(أحمد والطبراني).

وأضاف وكيل الوزارة إذا كان الإسلامُ يحثُّ أفرادَهُ على السماحةِ والرفقِ واللينِ، فقد نهاهُم عن الشدةِ والغلظةِ، لذلك نفَى اللهُ عن رسولِهِ الفظاظةَ وغلظةَ القلبِ، فقالَ تعالى: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ

وأكد أشرف حلمى عبدالجواد خفاجه،مدير إدارة تعليم الكبار بالبلينا أن الإسلام هو أول من حارب الأمية ودعا إلى التعليم والتعلم: لقد كان الإسلام أولَ دينٍ حارب الأمية والجهل، ودعا إلى التعليم، ورفع مكانة العلم وأهلِه، فكانت أولُ الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم فيها إشادةٌ بالقراءة والقلم؛ قال تعالى: ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ)

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