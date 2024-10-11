جهاز تنمية المشروعات الصغيرة يكشف تفاصيل مشاركته في معرض أجرينا

شارك جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في الدورة الرابعة والعشرين من معرض أجرينا الذي تنتهي فعالياته غدا السبت، ويقام بمركز مصر للمعارض الدولية بمشاركة المئات من الشركات المتخصصة في مختلف مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني مما يتيح الفرصة لأصحاب المشروعات والمتخصصين في هذا القطاع الهام في مصر للإطلاع على أحدث التطورات والتقنيات المتخصصة في هذا المجال.

وأكد أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة من عملاء جهاز تنمية المشروعات المشاركون في هذه الدورة من المعرض أنه بجانب أن المعرض أتاح لهم فرصة متميزة لتسويق منتجاتهم فإنه ساعدهم على الاتصال بالشركات المتخصصة في عالم الإنتاج الزراعي والحيواني للتعرف على آليات إنتاجية جديدة تساعدهم على تطوير مشروعاتهم في المستقبل بتكلفة مناسبة كما تمكنوا من إبرام تعاقدات لتوفير احتياجات مشروعاتهم من الأعلاف والمستلزمات الصناعية.

وأوضح الدكتور سيد خليفة نقيب المهن الزراعية أن مشاركة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة في معرض أجرينا، هو نتاج تعاون ثلاثي مشترك بين جهاز تنمية المشروعات والنقابة وإدارة معرض أجرينا، مؤكدا على تلاقي الأهداف في تنفيذ توجيهات الدولة لدعم وتنمية قطاع المشروعات الزراعية والحيوانية والداجنة.

وأكد نقيب الزراعيين حرص النقابة على التعاون مع مختلف جهات الدولة ومنها جهاز تنمية المشروعات وكذلك الشركات المتخصصة من القطاع الخاص للعمل على تحسين أوضاع الزراعيين وتطوير مشروعاتهم الزراعية بمشروعات تكميلية في الإنتاج الحيواني أو الداجني لرفع مستواهم الاقتصادي، وذلك من خلال اتاحة مختلف الخدمات التمويلية والفنية والتسويقية التي تساهم في تنفيذ هذه المشروعات ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في القطاع الزراعي، مشيدا بالخدمات المتنوعة التي يتيحها جهاز تنمية المشروعات سواء الخدمات التمويلية أو الفنية والتدريبية.

وأوضح سيد خليفة أن مشاركة أصحاب المشروعات الصغيرة في كبرى المعارض المتخصصة في مجال الإنتاج الزراعي مثل معرض أجرينا يساهم في تطوير هذه المشروعات ويساعد أصحابها في التعرف على التكنولوجيا الحديثة وتطبيقها على مشروعاتهم مما يعمل على زيادة الإنتاج والارتقاء بجودته ويعود بالفائدة على كل من المستهلك الذي يتمتع بمنتج جيد بسعر مناسب من ناحية كما يعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي والعمل على تقليل الواردات من ناحية أخرى.

وأوضح خالد عبد المنعم رئيس مجلس إدارة معرض أجرينا أن المعرض يتمتع بخبرة تراكمية فالدورة الحالية يتم تنظيمها للعام الرابع والعشرين على التوالي، ويعتبر المعرض حاليا ملتقى لأكبر الشركات في الشرق الأوسط والمتخصصة في مختلف قطاعات الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني وهو أحد أهم القطاعات الإنتاجية التي تركز عليها الدولة حاليا لدورها في تلبية احتياجات المستهلكين في السوق المحلي والعمل على تقليل الواردات.

وأضاف عبد المنعم أن المعرض يضم عددا متنوعا من الشركات العاملة في مجال الأسمدة والكيماويات ونظم التبريد والتدفئة ومعامل التفريخ وخطوط مجازر الدواجن ومشاريع إنتاج اللحوم وكافة الخدمات المرتبطة بالنشاط الداجني والحيواني وتصنيع منتجات الألبان.

وأكد عبد المنعم أن المعرض يمثل فرصة كبيرة للعاملين في هذا القطاع من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة أو المهتمين بالاستثمار في هذا القطاع للتعرف على الآلات والمعدات الحديثة المستخدمة ومختلف التقنيات التي تسهم في زيادة إنتاجية المشروعات وتطويرها لتتفق مع المعايير العالمية بتكلفة مناسبة مشيدا بجناح جهاز تنمية المشروعات في تعريف رواد المعرض من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة المتخصصة أو الراغبين في إقامتها بالخدمات التي يقدمها الجهاز والتي تدعم هذا القطاع وتمده بالتمويلات المناسبة والدعم الفني الذي يضمن نجاح المشروعات واستمرارها.