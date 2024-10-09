باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات يشارك بجناح في معرض أجرينا الدولي

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على إتاحة مختلف أنواع الدعم التمويلي والفني لقطاع المشروعات الصغيرة بمختلف أنواعها، خاصة مشروعات الإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني والدواجن لما لها من دور حيوي يمس حياة المواطنين بشكل يومي بجانب دورها في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي للدولة ومساهمتها في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والاقتصاد الوطنى.

دعم المشروعات الإنتاجية

وأوضح رحمي أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات تولي اهتماما كبيرا بدعم المشروعات الانتاجية التي تحد من الاستيراد والانفاق الدولاري وتوفر احتياجات المواطنين الأساسية.

وأشار إلى أن استراتيجية الجهاز تقوم على تعزيز التعاون والتنسيق مع جميع الشركاء لتمكين المنتجات المحلية وتعزيز قدرة المشروعات القائمة منها على الاستمرار وزيادة الإنتاج والتطوير، بجانب تهيئة البيئة اللازمة لإقامة المشروعات الجديدة.

وأوضح أنه تم التعاون مع معرض أجرينا الدولي كواحد من أهم المعارض المتخصصة في مجال توفير احتياجات مشروعات مزارع الدواجن والثروة الحيوانية والأسماك والذي ستقام فعالياته بمقر مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة من يوم الخميس 10 أكتوبر وحتى السبت 12 أكتوبر الجاري.

وقال إن ذلك لتسهيل مشاركة أصحاب المشروعات الصغيرة الممولة من الجهاز المتخصصة في مجالات الأعلاف والإنتاج الداجني والأدوية البيطرية والأسمدة الزراعية في هذا المعرض الضخم مجانا بهدف فتح آفاق تسويقية جديدة لهم وتعزيز فرص منتجات المشروعات نحو التصدير، خاصة في ظل مشاركة عدد من الدول العربية والأفريقية في فعاليات المعرض، فضلا عن تبادل الخبرات التكنولوجية مع الجهات الدولية لتطوير وتحديث التكنولوجيا المستخدمة في هذه الصناعات الإنتاجية الهامة.

وأضاف رحمي أنه بناء على بروتوكول التعاون الموقع بين الجهاز ونقابتي الزراعيين والمعلمين فسوف يشاركون في جناح الجهاز بالعديد من الخدمات المشتركة المقدمة لصغار المزارعين لمساعدتهم على إنشاء مشروعات صغيرة للثروة الحيوانية مكملة لأنشطتهم الزراعية.

وأكد رحمي اهتمام الجهاز بالمشاركة بجناح كبير ومتميز في المعرض لتقديم خدمات الجهاز المالية وغير المالية وتعريف رواد المعرض وزواره من العاملين في مجال الثروة الحيوانية والداجنة بما وفرته لهم الدولة من خدمات وتيسيرات ومزايا من خلال قانون تنمية المشروعات والآليات البسيطة لتوفيق أوضاع مشروعاتهم وتمتعهم بحوافز الانضمام للقطاع الرسمي للدولة.

ودعا رحمي أصحاب المشروعات الانتاجية المتخصصة في الثروة الحيوانية لزيارة المعرض للتعرف علي خدمات الجهاز المخصصة لمشروعاتهم من تمويل وتدريب مجاني وتسويق ودعم إداري وفني.

من جانبه، أشاد خالد عبد المنعم رئيس مجلس إدارة معرض أجرينا بتعاون ودعم جهاز تنمية المشروعات للمعرض في دورته الحالية وحرص الجهاز على إتاحة مختلف أنواع الخدمات لأصحاب المشروعات الإنتاجية في قطاع الدواجن والأعلاف والثروة الحيوانية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة معرض أجرينا أن المعرض يمثل إضافة لصناعة الثروة الحيوانية في مصر ودعم قطاع الأمن الغذائي باعتباره قطاع حيوي يهم جميع المواطنين، بجانب استيعابه لملايين من العمالة المصرية وعشرات المليارات من الاستثمارات المحلية، مشيدا بتوجيهات الدولة للعمل على حل مشكلات نقص الأعلاف وخامات الإنتاج الداجني والتغلب على معوقات استيراد الخامات الداخلة في صناعة الأعلاف بتمكين المنتجات المحلية وتقديم مختلف أنواع الدعم المالي والتسويقي لها.

وقال رئيس مجلس إدارة المعرض إن المعرض خلال دورته الحالية الـ 24 يضم قطاعات الأعلاف وتكنولوجيا المعلومات بجانب معدات صناعة الدواجن ومعدات المجازر والمصانع لتطوير صناعة الدواجن في مصر، وذلك بمشاركة العديد من الدول العربية والدول الأفريقية في المعرض، مشيرا إلى أنه سيتم أيضا تنظيم ندوات بداخل المعرض لمناقشة مستقبل صناعة الدواجن في مصر بحضور عدد من الخبراء.

جدير بالذكر، أن معرض أجرينا يعتبر من أهم المعارض المتخصصة في مجال الدواجن والثروة الحيوانية والأسماك في منطقة الشرق الأوسط.