البابا تواضروس: العاصمة الإدارية رمز لمستقبل الوطن

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن مصر تمتاز بالتعايش السلمي بين كافة عناصر المجتمع، مشيدا بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تعتبر رمزا لمستقبل الوطن.

واستقبل البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة، السفير عبيد بوامه أكوا، سفير دولة غانا لدى مصر.

وخلال اللقاء، عبّر السفير عن سعادته بالعمل في مصر، وأبدى إعجابه بزياراته المتكررة لكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة أثناء حضوره قداس عيد الميلاد.

كما أشاد بمحبة ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لجميع المصريين، معبرًا عن إعجابه بتاريخ مصر وجمال طبيعتها، مشيرًا بشكل خاص إلى التطور السريع في إنشاء مدينتي العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية.

من جانبه، قدم البابا تواضروس الثاني للسفير نبذة عن التاريخ المصري العريق، الذي يجمع بين سبع حضارات، وأكد أن التعايش السلمي كان سمة مميزة للمجتمع المصري عبر العصور. كما شدد على أهمية العاصمة الإدارية الجديدة باعتبارها رمزًا لمستقبل الوطن.

وفي ختام اللقاء، طلب السفير من البابا الصلاة من أجل غانا، التي تستعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هذا العام. وتمنى البابا للسفير التوفيق في مهامه الدبلوماسية.