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رئيس ميت غمر بالدقهلية يتفقد مخابز المركز (صور)

جولة رئيس ميت غمر
جولة رئيس ميت غمر على المخابز، فيتو

ترأس اللواء أنور عثمان رئيس مجلس مركز ومدينة ميت غمر حملة مفاجئة استهدفت المرور علي المخابز للاطمئنان على جودة رغيف الخبز المدعم والوزن والجودة والصلاحية والتأكد من حصول المواطن على الدعم بسهولة ويسر.

وتتم الحملات بناء على توجيهات  اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بمتابعة المخابز والاطمئنان على جودة رغيف الخبز المدعم والوزن والجودة والصلاحية والتأكد من حصول المواطن على الدعم بسهولة ويسر وكذلك فحص ماكينات الصرف.

 

وتفقد اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر يرافقه أحمد حجازي نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر، المخابز بمدينة ميت غمر، ومراجعة المواصفات القياسية والوزن لإنتاج رغيف الخبز بالتنسيق مع إدارة التموين.

وأكد عثمان على تكثيف الإجراءات اللازمة لتشديد الرقابة والمتابعة الميدانية بالمدينة والقرى التابعة وبتكثيف الرقابة على المخابز لضبط المتلاعبين بالدعم والتأكيد على التزام المخابز بإنتاج الخبز  مطابقا للمواصفات المحددة.

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