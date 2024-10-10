الخميس 10 أكتوبر 2024
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محافظات

تحرير 7 محاضر لأصحاب المخابز المخالفين فى قنا

مخابز، فيتو
مخابز، فيتو

 شنت الوحدة المحلية لقرية البحرى قمولا بمركز نقادة،غرب محافظة قنا، اليوم الخميس برئاسة كارم سعد رئيس القرية بالتنسيق مع مدير مكتب تموين البحري قمولا حملة وتم المرور على ٤ مخابز بدائرة الوحدة.

 

 محاضر مخابز قنا

 وتم تحرير ٧  محاضر لأصحاب المخابز المخالفين ومنها تحرير ٢ محضر نظافة وتحرير ٢ محضر بونات صرف، وتحرير ٢ محضر قائمة تشغيل، وتحرير محضر مواصفات، وجار المتابعة، وذلك بناء على تعليمات خالد عبد الحليم محافظ قنا بمتابعة الأسواق والمخابز والمحلات التجارية وضبط الأسعار، وبتوجيهات حسين الزنقان رئيس المركز.

 

تشديد الرقابة على الأسواق

 وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا وتحت إشراف حسن القط وكيل وزارة التموين بقنا لإحكام الرقابة على لمخابز البلدية والسياحية وتشديد الرقابة على الأسواق ومدى التزام التجار بالقرارات التموينية المنظمة، والتأكد من جودة المعروض من السلع ومدى مطابقتها للشروط والمواصفات والإعلان عن الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين من التجار وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

 

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