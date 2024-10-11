الجمعة 11 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تعرف على أماكن منافذ لبيع اللحوم البلدية والمجمدة المدعمة في الدقهلية

لحوم مبادرة حياة
لحوم مبادرة حياة كريمة بالدقهلية، فيتو

 وأعلنت مبادرة حياة كريمة بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، عن استمرار إتاحة أماكن جديدة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة، تصل لنحو 185 جنيها للكيلو المستورد، وتوفير الدواجن أيضًا بتخفيضات كبيرة تبدأ من 90 جنيها للواحدة وزن كيلو.

وأكد المهندس محمد سامي منسق حياة كريمة بالدقهلية، أن مبادرة حياة كريمة لتخفيضات اللحوم تنطلق اليوم في أماكن جديدة في محافظة الدقهلية بدكرنس وميت غمر وأجا والمنصورة.

وشدد منسق حياة كريمة بالدقهلية على استمرار العمل في شادر المنصورة الثابت لبيع اللحوم البلدي بتخفيضات كبيرة، والتي يصل كيلو اللحوم بها لنحو 310 جنيهات فقط، وذلك بميدان أم كلثوم أمام الشبان المسلمين، ودار المناسبات بمسجد النصر.
 

 

وتأتي المبادرة بناءا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والمحاسب هاني سليمان رئيس مركز ومدينة دكرنس والمحاسب محمد عبد الباقي رئيس مجلس مركز ومدينة أجا واللواء أنور عثمان رئيس مجلس ميت غمر.

وتوفر مؤسسة حياة كريمة منافذ لبيع اللحوم البلدي واللحوم المجمدة المدعمة بأسعار مميزة.

وستم التواجد  في الأماكن دي:

 لحوم مستوردة فى السيارات المتنقلة اللحم قطع سعر الكيلو ١٨٥ج واللحم المفروم سعر الكيلو ١٩٠ج من الساعة حوالي ١ ظهرا: 
📍مركز دكرنس: 
-النقطة الأولى: مدينة دكرنس تقاطع شارع العروبة مع شارع الموقف القديم.  

📍مركز أجا: 
- النقطة الثانية: قرية ميت العامل مركز أجا.

📍مركز المنصورة: 
- النقطة الثالثة: قرية بدين أمام بيت مال المسلمين مركز المنصورة.

📍مركز ميت غمر: 
- النقطة الرابعة: قرية سنفا بجوار مسجد الباز مركز ميت غمر.

تفتيش مفاجئ على مستشفى بلقاس المركزى في الدقهلية (صور )

تعليم الدقهلية يشارك في ورشة عمل "التعليم من أجل الغد"

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الدقهلية اليوم اسعار مخفضة اللحوم باسعار مخفضة اللحوم البلدي المبادرة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية ام كلثوم هاني سليمان حياة كريمة رئيس مجلس ميت غمر مؤسسة حياة كريمة محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

ضبط 12 شخصا بتهمة ارتكاب جرائم سرقات بمناطق متفرقة بالقاهرة

وزيرة البيئة تعقد لقاء ثنائيا مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح السوري بـ 80 جنيهًا في سوق العبور

استعدادات تشغيل المرحلة الثانية لمحطة مياه القاهرة الجديدة

الأكثر قراءة

حقيقة اشتباك كولر مع بيرسي تاو فى مران الأهلي

قبل الافتتاح التجريبي، تذاكر مجانية لـ 6 فئات لزيارة المتحف المصري الكبير

الكرتونة تصل لـ 200 جنيه، ارتفاع جديد في أسعار البيض بالأسواق

إرث أسامة بن لادن يعود للواجهة.. أين ذهب أبناء زعيم تنظيم القاعدة.. عمر احترف الرسم في الريف الأوروبي وفرنسا تقرر طرده.. إيمان تفضل العودة لموطنها.. و3 قتلوا برصاص الأمريكان

تجنب الغرامة، 7 نصائح للتعامل مع عدادات الكهرباء مسبقة الدفع

تكليفات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة ورسائل طمأنة بشأن أمن مصر القومي

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح السوري بـ 80 جنيهًا في سوق العبور

أخبار مصر: استقالة غامضة لرئيس شركة السكر، عدد السودانيين المغادرين مصر يوميا، توقع بموجة غلاء جديدة، خطة بايدن ونتنياهو لضرب إيران

منوعات

المزيد

كواليس الخلافات بين هاري وميجان وكيت وويليام

أسعار المستلزمات الطبية في شارع القضاعي، جهاز قياس السكر يبدأ من 210 جنيهات (فيديو وصور)

زيارة تضامنية إلى ساوثبورت، أول ظهور علني للأميرة كيت منذ انتهاء علاجها بـ"الكيماوي"

ارتفاع حصيلة قتلى إعصار "ميلتون" في ولاية فلوريدا إلى 14 شخصا (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح السوري بـ 80 جنيهًا في سوق العبور

لو الشقة مقفولة، أسباب خصم 9 جنيهات من الرصيد بالعدادات مسبقة الدفع

تعرف على أسعار الأرز اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024 بالأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024

المزيد

انفوجراف

ملك الملاعب الترابية.. إنجازات وأرقام رافائيل نادال بعد اعتزاله التنس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الجمعة المستجاب، ردده في ساعة الإجابة

ما فوائد المواظبة على الأذكار، وما فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟

ما فضل التبكير لصلاة الجمعة، وكيف حذرنا النبي من تأخير السعي إلى الصلاة؟

المزيد
الجريدة الرسمية