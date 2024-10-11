تعرف على أماكن منافذ لبيع اللحوم البلدية والمجمدة المدعمة في الدقهلية

وأعلنت مبادرة حياة كريمة بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، عن استمرار إتاحة أماكن جديدة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة، تصل لنحو 185 جنيها للكيلو المستورد، وتوفير الدواجن أيضًا بتخفيضات كبيرة تبدأ من 90 جنيها للواحدة وزن كيلو.

وأكد المهندس محمد سامي منسق حياة كريمة بالدقهلية، أن مبادرة حياة كريمة لتخفيضات اللحوم تنطلق اليوم في أماكن جديدة في محافظة الدقهلية بدكرنس وميت غمر وأجا والمنصورة.

وشدد منسق حياة كريمة بالدقهلية على استمرار العمل في شادر المنصورة الثابت لبيع اللحوم البلدي بتخفيضات كبيرة، والتي يصل كيلو اللحوم بها لنحو 310 جنيهات فقط، وذلك بميدان أم كلثوم أمام الشبان المسلمين، ودار المناسبات بمسجد النصر.



وتأتي المبادرة بناءا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والمحاسب هاني سليمان رئيس مركز ومدينة دكرنس والمحاسب محمد عبد الباقي رئيس مجلس مركز ومدينة أجا واللواء أنور عثمان رئيس مجلس ميت غمر.

وتوفر مؤسسة حياة كريمة منافذ لبيع اللحوم البلدي واللحوم المجمدة المدعمة بأسعار مميزة.

وستم التواجد في الأماكن دي:

لحوم مستوردة فى السيارات المتنقلة اللحم قطع سعر الكيلو ١٨٥ج واللحم المفروم سعر الكيلو ١٩٠ج من الساعة حوالي ١ ظهرا:

📍مركز دكرنس:

-النقطة الأولى: مدينة دكرنس تقاطع شارع العروبة مع شارع الموقف القديم.

📍مركز أجا:

- النقطة الثانية: قرية ميت العامل مركز أجا.

📍مركز المنصورة:

- النقطة الثالثة: قرية بدين أمام بيت مال المسلمين مركز المنصورة.

📍مركز ميت غمر:

- النقطة الرابعة: قرية سنفا بجوار مسجد الباز مركز ميت غمر.