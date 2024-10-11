البابا تواضروس: الهواتف المحمولة أثرت سلبيا على العلاقات الإنسانية

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، على أن الهواتف المحمولة أثرت سلبيا على العلاقات الإنسانية بين البشر، مشددا على أهمية عودة القيم والمبادئ.

فيما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة، السيدة يِسِت رومان، سفيرة جمهورية الدومينيكان لدى مصر.

خلال اللقاء، أعربت السفيرة عن سعادتها بوجودها في مصر، مشيدةً بأجواء السلام والتعايش التي تسود المجتمع المصري. كما أعربت عن قلقها بشأن تراجع المبادئ الإنسانية في العالم اليوم، مؤكدةً على أهمية العودة إلى القيم التي تأسست عليها الحضارات الإنسانية.

من جانبه، أشار قداسة البابا تواضروس الثاني إلى دراسة تناولت تأثير الهواتف المحمولة على تراجع العلاقات الإنسانية منذ دخولها حياة البشر. كما قدم للسفيرة نبذة عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، معربًا عن سروره بافتتاح كنيسة قبطية في جمهورية الدومينيكان.

في ختام اللقاء، تمنى قداسة البابا للسفيرة التوفيق في تعزيز العلاقات بين مصر والدومينيكان، ووجه لها دعوة لزيارة الأديرة القبطية العريقة.