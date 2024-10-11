مدرب إنجلترا يكشف حجم إصابة بوكايو ساكا

كشف لي كارسلي، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، حجم إصابة بوكايو ساكا لاعب الفريق خلال مباراة منتخب اليونان، امس الخميس 10 أكتوبر.

وتعرض بوكايو ساكا للإصابة خلال مواجهة منتخبي إنجلترا واليونان، والتي جمعتهما على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

قال لي كارسلي في تصريحات صحفية: “سيتم تقييم إصابة بوكايو ساكا، وما إذا سيكون متاح معنا في المباراة المقبلة أم لا، وهو بالطبع لاعب مهم جدا بالنسبة لنا”.

وأضاف: “قبل هدف اليونان الأول، قد شعر بوكايو ساكا بشئ في ساقه، مما جعله غير قادر على استكمال المباراة”.

وخرج بوكايو ساكا من مباراة إنجلترا ضد اليونان في الدقيقة 51، وشارك بدلا منه نوني مادويكي لاعب فريق تشيلسي.

موعد مباراة إنجلترا المقبلة

يلتقي منتخب إنجلترا مع نظيره منتخب فنلندا، يوم 13 أكتوبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة في دوري الأمم الأوروبية.

ويتواجد منتخب إنجلترا حاليا في المركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، خلف منتخب اليونان متصدر الترتيب برصيد 9 نقاط.