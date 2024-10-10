الجمعة 11 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اليونان تفوز على إنجلترا بثنائية في دوري الأمم الأوروبية (صور)

إنجلترا أمام اليونان،
إنجلترا أمام اليونان، فيتو

فاز منتخب اليونان على نظيره منتخب إنجلترا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية.

 وسجل الهدف الأول والثاني لصالح منتخب اليونان اللاعب فانجيليس بافليديس في الدقائق 49 و4+90،  بينما أحرز هدف  إنجلترا الوحيد جود بيلينجهام في الدقيقة 87.  

تشكيل منتخب إنجلترا لمواجهة اليونان

عودة سولانكي بعد غياب 7 سنوات

وتم استدعاء مهاجم توتنهام دومينيك سولانكي لأول مرة منذ 7 سنوات، وفي الوقت نفسه، عاد كايل ووكر الظهير الأيمن لمانشستر سيتي، بعد استبعاده من أولى مباريات كارسلي كمدرب الشهر الماضي.

ويواصل المدرب اختيار اللاعبين الذين عملوا معه على مستوى تحت 21 عاما، مع استدعاء ليفي كولويل وأنجيل جوميز ومورجان جيبس وايت ونوني مادويكي.

ومن بين الغائبين عن منتخب إنجلترا، مدافع مانشستر يونايتد هاري ماجواير، الذي يعاني من إصابة في ربلة الساق.

إلى جانب ذلك، لم يتواجد لاعب خط وسط توتنهام جيمس ماديسون، ونجم كريستال بالاس إيبيريتشي إيزي، وجناح وست هام جارود بوين في القائمة، كما غاب إيفان توني بعد انتقاله من برينتفورد إلى النادي الأهلي السعودي.

قائمة منتخب إنجلترا

وفيما يلي قائمة إنجلترا كاملة:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد، نيك بوب، دين هندرسون.

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، ليفي كولويل، مارك جويهي، إزري كونسا، ريكو لويس، جون ستونز، كايل ووكر.

الوسط: جود بيلينجهام، فيل فودين، كونور جالاجير، مورجان جيبس وايت، أنجل جوميز، ديكلان رايس، كوبي ماينو، كول بالمر.

الهجوم: أنتوني جوردون، جاك جريليش، هاري كين، نوني مادويكي، بوكايو ساكا، دومينيك سولانكي، أولي واتكينز.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

منتخب اليونان اليونان دوري الأمم الأوروبية الأمم الأوروبية بيلينجهام منتخب إنجلترا إنجلترا

مواد متعلقة

دوري الأمم الأوروبية، شوط أول سلبي بين إنجلترا واليونان (صور)

بالمر يقود تشكيل منتخب إنجلترا أمام اليونان في دوري الأمم الأوروبية

الأكثر قراءة

كشفت سبب جريمة ابنها ورد فعل السيسي، الوزيرة نبيلة مكرم تتحدث عن أيامها العصيبة

بمنشور على فيس بوك، استقالة اللواء عصام البديوي من رئاسة شركة السكر والصناعات التكاملية

هل ترتفع أسعار السلع بعد تصريحات "مدبولي" عن اقتصاد الحرب؟ شعبة المواد الغذائية توضح

أول رد رسمي من الزمالك بعد وصول بطاقة بوبيندزا لـ رابيد الروماني

ماجد المصري يكشف لـ"فيتو" حقيقة تطاول محمد ساميّ علي فريق مسلسل أش أش

اليوم، قطع المياه عن 6 مناطق بالجيزة لمدة 7 ساعات

بعد التوقعات بتلوث الهواء خلال الـ 48 ساعة المقبلة، إجراءات وقائية عاجلة من وزارة البيئة (إنفوجراف)

مؤرخ رياضي: الزمالك يستحق لقب أكبر قلعة رياضية في مصر بالأرقام

منوعات

المزيد

"إير فرانس" تحقق في تحليق إحدى طائراتها فوق العراق خلال الهجوم الصاروخي الإيراني

طلب غريب من مسؤولة أمريكية لسكان المناطق المهددة بالإعصار

طائرة تركية تهبط اضطراريا في أمريكا بعد وفاة قائدها

تفاصيل مشاجرة بين فتاة وسائق تاكسي بالأردن (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 10-10-2024

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

سعر طن القصدير اليوم الخميس 10-10-2024 بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الأرز اليوم الخميس بالأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد التوقعات بتلوث الهواء خلال الـ 48 ساعة المقبلة، إجراءات وقائية عاجلة من وزارة البيئة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 11-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 11 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

تحية أهل الجنة، تعرف على أهمية السلام وهدفه في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية