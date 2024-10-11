الجمعة 11 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

البابا تواضروس: الكنيسة الأرثوذكسية تجمعها علاقات وطيدة بالقيادة السياسية

البابا تواضروس
البابا تواضروس

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تجمعها علاقات وطيدة بالقيادة السياسية في مصر، مشيرا إلى أن الكنيسة تعمل من منطلق المحبة التي تشكل أساس خدمتها حول العالم.

فيما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة، السفيرة السويسرية الدكتورة إيڤون باومان. وخلال اللقاء، أعربت السفيرة عن سعادتها الكبيرة بالعمل في مصر، مشيدةً بتاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ومعربةً عن إعجابها العميق بالأديرة المصرية العريقة.

 

من جانبه، قدم قداسة البابا لمحة عن الحضارات السبع التي تعاقبت على مصر، وسلط الضوء على تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ودورها في الانتشار حول العالم.

 

وتناول اللقاء أيضًا العلاقات الوطيدة بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والقيادة السياسية في مصر، فضلًا عن تعاونها المثمر مع مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع. وأكد قداسة البابا أن رسالة الكنيسة تقوم على مبدأ "المحبة في العمل"، الذي يشكل أساس خدمتها في مصر وحول العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البابا تواضروس الكنيسة الأرثوذكسية القيادة السياسية السفيرة السويسرية الأرثوذكسية

الأكثر قراءة

حقيقة اشتباك كولر مع بيرسي تاو فى مران الأهلي

قبل الافتتاح التجريبي، تذاكر مجانية لـ 6 فئات لزيارة المتحف المصري الكبير

الكرتونة تصل لـ 200 جنيه، ارتفاع جديد في أسعار البيض بالأسواق

إرث أسامة بن لادن يعود للواجهة.. أين ذهب أبناء زعيم تنظيم القاعدة.. عمر احترف الرسم في الريف الأوروبي وفرنسا تقرر طرده.. إيمان تفضل العودة لموطنها.. و3 قتلوا برصاص الأمريكان

تجنب الغرامة، 7 نصائح للتعامل مع عدادات الكهرباء مسبقة الدفع

تكليفات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة ورسائل طمأنة بشأن أمن مصر القومي

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح السوري بـ 80 جنيهًا في سوق العبور

أخبار مصر: استقالة غامضة لرئيس شركة السكر، عدد السودانيين المغادرين مصر يوميا، توقع بموجة غلاء جديدة، خطة بايدن ونتنياهو لضرب إيران

منوعات

المزيد

كواليس الخلافات بين هاري وميجان وكيت وويليام

أسعار المستلزمات الطبية في شارع القضاعي، جهاز قياس السكر يبدأ من 210 جنيهات (فيديو وصور)

زيارة تضامنية إلى ساوثبورت، أول ظهور علني للأميرة كيت منذ انتهاء علاجها بـ"الكيماوي"

ارتفاع حصيلة قتلى إعصار "ميلتون" في ولاية فلوريدا إلى 14 شخصا (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح السوري بـ 80 جنيهًا في سوق العبور

لو الشقة مقفولة، أسباب خصم 9 جنيهات من الرصيد بالعدادات مسبقة الدفع

تعرف على أسعار الأرز اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024 بالأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024

المزيد

انفوجراف

ملك الملاعب الترابية.. إنجازات وأرقام رافائيل نادال بعد اعتزاله التنس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الجمعة المستجاب، ردده في ساعة الإجابة

ما فوائد المواظبة على الأذكار، وما فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟

ما فضل التبكير لصلاة الجمعة، وكيف حذرنا النبي من تأخير السعي إلى الصلاة؟

المزيد
الجريدة الرسمية