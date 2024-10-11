البابا تواضروس: الكنيسة الأرثوذكسية تجمعها علاقات وطيدة بالقيادة السياسية

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تجمعها علاقات وطيدة بالقيادة السياسية في مصر، مشيرا إلى أن الكنيسة تعمل من منطلق المحبة التي تشكل أساس خدمتها حول العالم.

فيما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة، السفيرة السويسرية الدكتورة إيڤون باومان. وخلال اللقاء، أعربت السفيرة عن سعادتها الكبيرة بالعمل في مصر، مشيدةً بتاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ومعربةً عن إعجابها العميق بالأديرة المصرية العريقة.

من جانبه، قدم قداسة البابا لمحة عن الحضارات السبع التي تعاقبت على مصر، وسلط الضوء على تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ودورها في الانتشار حول العالم.

وتناول اللقاء أيضًا العلاقات الوطيدة بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والقيادة السياسية في مصر، فضلًا عن تعاونها المثمر مع مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع. وأكد قداسة البابا أن رسالة الكنيسة تقوم على مبدأ "المحبة في العمل"، الذي يشكل أساس خدمتها في مصر وحول العالم.