إحباط محاولة راكب تهريب أموال ومخدرات بمطار القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة) أثناء إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات الجوية وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" مخبأة داخل حقائبه بالمخالفة للقانون.

كما عثر على قطعة من مخدر الحشيش مخبأة داخل طيات ملابسه.



وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على المنافذ والموانئ المختلفة للبلاد، واتخاذ التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.