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أخبار مصر

لو الشقة مقفولة، أسباب خصم 9 جنيهات من الرصيد بالعدادات مسبقة الدفع

العدادات مسبقة الدفع
العدادات مسبقة الدفع

 يفاجئ عدد من المواطنين بقيام العدادات مسبقة الدفع بخصم مبالغ مالية من الرصيد الموجودة بالعدادات، خاصة في حالة كون الوحدات السكنية الموجودة بها العدادات مغلقة ولا يوجد أي تشغيل عليها.

خصم 9 جنيهات من رصيد العدادات مسبقة الدفع

 وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه يتم خصم 9 جنيهات شهريا من العدادات مسبقة الدفع في حالة كون الوحدات الموجودة بها العدادات مغلقة ولا يوجد عليها إي تشغيل بما يعرف القراءة الصفرية.

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة نصائح للمواطنين للتعامل مع العدادات مسبقة الدفع أو العدادات الكودية، وذلك حتى لا تضاء لمبة التلاعب والتي تؤدي إلى توقيع عقوبة على المواطنين. 


 

نصائح التعامل مع العدادات مسبقة الدفع 

وتضمنت نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين التالي: 

  • التأكد من ضبط تاريخ العداد وفقًا للتقويم الميلادي حتى يستفيد المشترك من خاصية الوقت الصديق أيام الجمع والعطلات الرسمية ومن الترتيب الزمنى لشرائح الاستهلاك.
  • وضع الكارت في العداد قبل الذهاب لمركز شحن العدادات.
  • استلام إيصال الشحن قبل مغادرة مركز الشحن.
  • وضع الشحنة بالعداد والتأكد من صحة مبلغ الشحن.
  • فى حالة عدم قبول العداد للشحن يتم تسجيل رسالة الخطأ -erro والتى تظهر بالعداد، وتصويرها إن أمكن قبل الذهاب لمركز الشحن ليتم حل المشكلة بسرعة.
  • ضرورة متابعة المبلغ المتبقى بالعداد ليتم الشحن قبل فصل الكهرباء عن المشترك.
  • عدم فتح غطاء روزتة العداد الموجود بها أطراف التوصيل لتجنب الغرامة المالية

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