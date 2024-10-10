الخميس 10 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الكهرباء يؤكد علي الاهتمام بمشروعات الربط الكهربائى بين الدول

لقاء وزير الكهرباء
لقاء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع سفير الاردن بالقاهرة
ads

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، السفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مصر، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير، لبحث سبل دعم وتعزيز الشراكة والتعاون والإستثمار في مختلف مجالات الكهرباء والربط الكهربائى والطاقة الجديدة والمتجددة وتطوير وتحديث الشبكات 
 

العلاقات المصرية الأردنية 
 

ورحب الدكتور محمود عصمت بسفير المملكة الاردنية الهاشمية، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والمملكة على كافة المستويات، والحرص على تنمية مسارات التعاون في مجال الربط الكهربائي القائم والمستقبلي وما يترتب على ذلك من تدعيم وتطوير وتحديث فى الشبكات الكهربائية، وكذلك التعاون فى مختلف مجالات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى الروابط العميقة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، والتى تعد نموذجًا مثاليًا للتعاون البناء بين الدول العربية بما يعزز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح الشعوب العربية 


وتطرق اللقاء الى رؤية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حول تنويع مصادر الطاقة واستراتيجية مزيج الطاقة والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والفرص الاستثمارية المتاحة فى هذا المجال ودعم ومساندة القطاع الخاص لإقامة مشروعات الطاقة النظيفة فى اطار السياسة العامة لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية.
 

الدورة الـ32 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة


  وفعاليات الدورة الـ32 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة والتى أثمرت عن اتفاق الجانبان (المصري – الاردني) على المضى قدمًا فى الاجراءات التنفيذية لاجراء دراسة جدوى فنية واقتصادية لزيادة سعة الكابل القائم من 550 م.وات إلى 2000 م.وات والتدعيمات اللازمة للشبكتين (المصرية والأردنية)، وتبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين فى مجال الهيدروجين الأخضر وتقنياته والبيئة التشريعية والتعاقدية الخاصة به، والشهادات الخضراء وتحديد نقاط أتصال لتوحيد المفاهيم وتحقيق الفائدة المشتركة للدولتين.

اكد الدكتور محمود عصمت ان الدولة وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، موضحا ان مصر تتمتع بثراء كبير فى مصادرها الطبيعية والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مشيرا إلى التعديلات التشريعية التى تمت لتسهيل الاستثمار في هذا المجال والتى تعكس التزام الدولة تجاه مشروعات الطاقة المتجددة والذى نتج عنه.
 

وتقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة فى ضوء الدور المنوط به فى الاقتصاد القومي ومزيج وأمن الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة 
 

الربط الكهربائي بين مصر والأردن 
 

من جانبه، أكد السفير العضايلة اعتزاز الأردن بالمستوى الاستراتيجي المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات بين الأردن ومصر، والحرص على تعزيزها في سياق التنسيق والتعاون البيني في عديد المجالات، وخصوصا قطاع الطاقة والكهرباء.

وأشار إلى الربط الكهربائي الناجح بين البلدين والتوافق على تعزيز هذا المشروع وتوسيع قدراته ليعزز من الأهداف المشتركة في قطاع الكهرباء الذي يمثل أحد أبرز مشروعات التعاون المستدام بين الأردن ومصر.

كما عرض السفير العضايلة لتجربة الأردن بالاعتماد على الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء والتي وصلت لمستوى جيد تستهدف المملكة رفعه خلال السنوات القادمة ضمن خطتها الوطنية في مجال الطاقة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء الكهرباء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة العاصمة الادارية امجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مصر المملكة الاردنية الهاشمية

مواد متعلقة

الكهرباء: مشروع الربط مع السعودية يدخل الخدمة في مايو 2025

الكهرباء تعلن مراحل بدء تشغيل مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي

الأكثر قراءة

كاف يكشف حقيقة تلقيه عينات المنشطات في مباراة السوبر الأفريقي

مصدر يكشف حقيقة إيجابية عينة محمود بنتايك

استمرار فتح مفيض سد النهضة، باحث بالشأن الإفريقي يكشف سر ارتفاع مياه النيل

مصرع طالب بعد وصلة تعذيب على يد والده بالمنوفية

بعد أزمة بنتايك، خبير لوائح يشرح قوانين المنشطات وإعادة السوبر الأفريقي في هذه الحالة

مفاجأة، تحليل «الإسورة» يهدد باستبعاد 7 لاعبين من منتخب مصر من تصفيات إفريقيا بسبب التزوير

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024

كأس الاتحاد، الأهلي 2005 يتقدم على الزمالك 2-1 في الشوط الأول

منوعات

المزيد

عالم أحياء يكشف سبب خطورة القهوة سريعة التحضير

عالم يتوقع حدوث أعاصير مدمرة قبل نهاية القرن

تطوير أقمار استشعار لإرسال البيانات من مدار الأرض بسرعة فائقة

علماء روس يبتكرون تقنية لزيادة مقاومة المعادن للتآكل

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي وارتفاع الجمبري في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال وارتفاع المانجو في سوق العبور

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس 10-10-2024 بالسوق المحلية

سعر الدرهم الإماراتي فى البنوك اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024

المزيد

انفوجراف

من هو الإسرائيلي المعتقل في لبنان؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الصراخ في المنام وعلاقته بالرغبة في التخلص من الضغوط النفسية

هل شتم المرأة لزوجها من النشوز؟ وما حكم ضرب كلا الزوجين للآخر؟

دعاء الشفاء للمريض في ليلة الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية