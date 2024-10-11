الجمعة 11 أكتوبر 2024
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رياضة

"إنسوا الماضي"، مانشيني يوجه رسالة لجماهير السعودية بعد الخسارة أمام اليابان

مانشيني
مانشيني

طالب الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية، جماهيره بعدم العيش في الماضي، وذلك بعد الخسارة أمام اليابان.
وقال مانشيني في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "لا يجب أن نعيش في الماضي، في الأعوام الماضية كان الحال مختلفًا في المنتخب السعودي، كان هناك لاعبون أصغر ويلعبون باستمرار ويمتلكون إمكانات عالية".

وتابع مدرب السعودية: "الأهم هو التأهل ولا يوجد فرق بين المركز الأول والثاني، كنا نعرف أن اليابان هو المرشح الأكبر لتصدر المجموعة، وستكون هناك منافسة بيننا وبين أستراليا على المركز الثاني، سنقاتل أمام أستراليا من أجل الفوز".

وعن أداء لاعبيه أمام اليابان، علق قائلا: "في المجمل، لعبنا مباراة جيدة أمام أحد أقوى الفرق في آسيا، لم نستقبل فرصًا كثيرة لكن لم نستطع التسجيل، كان يجب علينا إيجاد مزيدٍ من الفرص".

وأضاف: "لياقة اللاعبين هبطت بعد الدقيقة 70 من المباراة، مما أدى إلى فقدان التركيز خاصة في كرة الهدف الثاني للمنتخب الياباني".

وردا على طريقة لعب المنتخب: "طالبتوني باللعب بطريقة 4-3-3، واليوم تسألون لماذا بدأت بها، الأهم هو أن توجد الفرص وتسجل بصرف النظر عن طريقة اللعب".

ولم يفز الأخضر السعودي على أرضه منذ مارس 2024 أمام طاجيكستان، إذ خسر بعدها أمام الأردن في الجولة الأخيرة من المرحلة الثانية بالتصفيات، قبل مواجهتي إندونيسيا واليابان.

 

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