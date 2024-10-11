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رياضة

بعد الخسارة أمام اليابان، رئيس الاتحاد السعودي يحسم مصير مانشيني مع المنتخب

مانشيني
مانشيني

 تحدث ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن مستقبل الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للأخضر السعودي، بعد الخسارة أمام اليابان 2-0 في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

قال المسحل في تصريحات نشرتها صحيفة اليوم السعودية عقب المباراة: "مانشيني سيستمر مع المنتخب، وسنمنحه الثقة حتى التأهل وتحقيق النتائج الإيجابية".

وأوضح رئيس الاتحاد السعودي: "لدينا مشكلة واضحة في تسجيل الأهداف وأعتقد أن المدرب يعرف هذا الأمر، والآن أغلقنا ملف مباراة اليابان".

 

 ولكن رغم الخسارة اعتبر المسحل أن الأخضر لم يقدم أداءً سيئا، موضحا "الأداء كان جيدًا ولم نقدم مستوى سيء أمام اليابان، لكن في النهاية الخسارة نتيجة مؤلمة ولا يوجد عذر".

وأضاف: "مازلنا في بداية التصفيات ولابد من التركيز على المباريات القادمة، لديك لاعبين صغار في العمر يحتاجون لوقت أكثر مع المدرب".

وقدم اعتذاره للجماهير السعودية: "نعتذر للجميع ونتمنى مساندة اللاعبين".

وتعادل المنتخب السعودي أمام إندونيسيا على أرضه قبل الفوز على حساب الصين في بكين، وأخيرًا الخسارة على أرضه أمام اليابان.

 

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