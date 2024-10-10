الخميس 10 أكتوبر 2024
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محافظات

إزالة 11 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية فى سوهاج

حملة إزالة تعديات
حملة إزالة تعديات على الأرض الزراعية بطما

 شنت الوحدة المحلية لمدينة ومركز طما برئاسة المهندس أحمد حسن عرابي رئيس المركز، بالتنسيق مع مركز شرطة طما، اليوم الخميس، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالبناء المخالف للقانون بمجلس قروى سلامون.

 ضمت الحملة نواب رئيس المركز أشرف محمد ومنصور حزين وأقسام الوحدة المحلية من المتابعة الميدانية والإدارة الهندسية والتفتيش، وذلك بحضور المهندس محمود عزام بالإدارة الهندسية ومدير إدارة حماية الأراضي الزراعية بطما ومحمود السيد مسؤول قسم حماية الأراضي الزراعية بطما ومسؤول التنظيم بالوحدة.

 

الحملة تتمكن من إزالة عدد 11 حالة تعدى بالبناء المخالف 

 تمكنت الحملة بإزالة 11 حالة تعدي على الأرض الزراعية بالبناء المخالف عبارة عن اعمدة خرسانية والبلوك ناحية قرية الشوكا التابعة لمجلس قروي سلامون وقد تمت الإزالة بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

يذكر أنه يأتى ذلك تنفيذا لقرارات وزيرة التنمية المحلية وتوجيهات اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج بالتصدى للتعديات على الاراضى الزراعية والإزالات الفورية للبناء المخالف.

 

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