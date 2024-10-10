رئيس محلية قوص: تنفيذ 5 قرارات إزالة فورية بالمقربية

قاد فراح الوحش نائب رئيس مركز قوص، جنوب محافظة قنا حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الرقعة الزراعية بناحية المقربية التابعة لقروي الحراجية، وذلك في إطار توجيهات رئيس المركز المهندس ياسر حمادي، بضرورة التصدي بكل حزم لتعديات سواء كانت على أرض زراعية أو أراضي أملاك الدولة.

حملات تنفيذ الإزالات بقنا

أوضح نائب رئيس المركز فراج الوحش، أن الحملة أسفرت أعمالها عن تنفيذ 5 قرارات لحالات تعد بالبناء على الرقعة الزراعية، بإجمالي مساحة حوالي 6 قراريط.

وأوضح أن التعديات عبارة عن حفر وإعداد قواعد خرسانية تمهيد لرمي الطبقة الخرسانية بها، وكذلك لأسوار من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية بارتفاعات مختلفة.

وأكد أنه تم تسويتها جميعا بسطح الأرض، وتم تسليم القطع لمشرف الحوض التابعة الجمعيات الزراعية بتلك المناطق لمتابعتها والتأكد من عودتها لطبيعتها قبل التعدي.

حملات مكثفة للتصدي لكافة أشكال التعديات وإزالتها في المهد

وأشار نائب رئيس المركز فراج الوحش أنه تم استخدام معدات الوحدة المحلية لتنفيذ الحالات المستهدفة، وسط انتشار أمني مكثف من رجال الشرطة من مركز شرطة قوص، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد تسيير حملات مكثفة بالتنسيق من العديد من الجهات المعنية ورجال الأمن، للتصدي بكل حسم ودون تهاون لكافة أشكال التعديات وإزالتها في المهد من خلال التعامل الفوري معها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.