سقوط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بمطروح وسوهاج

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، فى ضبط عناصر إجرامية بمحافظتى "مطروح وسوهاج" لحيازتهم كميات من المواد المخدرة بقصد الاتجار تقدر قيمتها المالية بـ 3,5 مليون جنيه.

ففى مديرية أمن مطروح تم ضبط أحد العناصر الإجرامية حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الضبعة، وبحوزته (25 كيلو جراما لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات).

ضبط (أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية) حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة الضبعة، وبحوزته (6 كيلو جرامات لمخدر الحشيش).



ونجحت مديرية أمن سوهاج فى ضبط (3 عناصر إجرامية من بينهم سيدة "لأحدهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة طهطا، وبحوزتهم (4 كيلو جرام لمخدر الأفيون – 4 كيلو جرامات لمخدر الحشيش – طبنجة – فرد خرطوش - عدد من الطلقات – ميزان حساس - سيارة).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهمين بـ 3,5 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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