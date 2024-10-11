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حوادث

ضبط موظفين سهلوا الاستيلاء على أدوية بـ 28 مليون جنيه بالدقهلية

ضبط موظفين سهلوا
ضبط موظفين سهلوا الاستيلاء على أدوية ثمنها 28 مليون جنيه

 تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط موظفين سهلوا الاستيلاء على أدوية ثمنها 28 مليون جنيه بالدقهلية.

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 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظفان سابقان "بإحدى شركات الأدوية ") باستغلال طبيعة عملهما كونهما المسئولين عن بيع العقاقير الطبية المملوكة للشركة محل عملهما وقيامهما بتسهيل إستيلاء موظف آخر "محبوس الآن على ذمة إحدى القضايا" على عقاقير طبية مملوكة للشركة بإجمالى مبلغ (28 مليون جنيه) وامتنع الأخير عن سداد قيمتها دون وجه حق  وفى سبيل عدم إكتشاف أمرهما وتسوية تلك المديونية قاما بإثبات بيع وتسليم تلك العقاقير لإحدى الجمعيات بالدقهلية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاختلاس والتربح والاستيلاء على المال العام والإضرار به.

 

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