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رياضة

هل يترشح نادال لرئاسة ريال مدريد ضد فلورنتينو بيريز؟

نادال
نادال

كشف الأسطورة الإسبانية رافاييل نادال، لاعب رياضة التنس، حقيقة ترشحه على منصب رئيس نادي ريال مدريد خلال السنوات المقبلة بعد اعتزاله اللعبة بشكل رسمي.

وأعلن رافاييل نادال، أمس الخميس، اعتزال لعب رياضة التنس “كرة المضرب” بشكل رسمي ونهائي بعد مسيرة طويلة من النجاحات.

وقال رافاييل نادال في تصريحات حسب ما ذكرتها صحيفة آس الإسبانية: “إذا سألني أحد عن كوني متحمس لأكون رئيسًا لريال مدريد، سأرد عليه بالطبع، ولكن هذا ليس في خطة حياتي حاليا، ولكن إذا توافرت الظروف والفرصة سنرى وقتها”.

وأضاف: “أنا من أشد المعجبين بكرة القدم ونادي ريال مدريد بالطبع، ولكن من المستحيل خوض الانتخابات ضد فلورنتينو بيريز، فهو يقوم بعمل مثير للإعجاب وصعب للغاية”.

وتابع: “كمشجع لريال مدريد، لا أعتقد أنه بإمكاني تقديم أفضل مما يقدمه بيريز حاليا، وأرى بأن عمل بيريز لا يوجود شخص آخر قادر عل فعله بنفس القدرة التي يقوم بها، خاصة ما رأيناه خلال فترة وباء كورونا، فهو تعامل مع الأمور الاقتصادية بشكل رائع”.

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