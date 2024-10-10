نادال (ملك الملاعب الترابية) يعتزل التنس بعد إنجازات كبيرة.. 22 لقب جراند سلام وذهبيتين في الأولمبياد بحوزته.. بدأ في 2001 ويعشق ريال مدريد

أعلن اليوم الخميس، أسطورة التنس الإسباني رافائيل نادال اعتزاله بشكل رسمي، بعد مسيرة مذهلة حقق خلالها العديد من الإنجازات على كافة الأصعدة والمستويات.

وصنع نادال منافسة عبر سنوات مع السويسري روجيه فيدرر، تشابهت مع تلك التي جمعت البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الأرجنتيني ليونيل ميسي في عالم كرة القدم.

وتُوج نادال بالألقاب الكبرى في عالم التنس "جراند سلام" خلال 22 مرة سابقة، قبل أن يُسدل الستار على مسيرته مع نهاية هذا الموسم.

آخر مشاركة لـ نادال قبل الاعتزال

وسيشارك نادال البالغ من العمر 38 عاما للمرة الأخيرة مع إسبانيا في نهائيات كأس ديفيز في ملقا خلال شهر نوفمبر المقبل.

وقال نادال في رسالة بالفيديو صدرت يوم الخميس: أنا هنا لأخبركم أنني سأعتزل التنس الاحترافي.

وتابع: الحقيقة هي أن الأعوام الماضية كانت صعبة للغاية، خاصة العامين الأخيرين، لا أعتقد أنني تمكنت من اللعب دون قيود.

22 لقبا كبيرا وإنجازات عريضة في مسيرة نادال

وتُوج لاعب التنس الذي عرف عنه عشقه لفريق ريال مدريد، بـ22 لقبا جراند سلام للفردي، منها 14 في رولان جاروس، أولها في 2005 وآخرها 2022.

وحقق نادال 4 ألقاب لبطولة أمريكا المفتوحة بين 2010 و2019، ولقبين في أستراليا في 2009 و2022، ومثلهما في ويمبلدون عامي 2008 و2010.

وبلغ نادال أعلى تصنيف له على المستوى الدولي، عندما تربع على الصدارة في شهر أغسطس من العام 2008.

كما فاز نادال بالميدالية الذهبية في منافسات الفردي خلال دورة الألعاب الأولمبية "بكين 2008"، وحقق نفس الإنجاز على المستوى الزوجي في "ريو دي جانيرو 2016".

وتحول نادال إلى لاعب محترف في عام 2001، وفاز بأول لقب من بطولات الجراند سلام في سنة 2005، حين حقق بطولة فرنسا المفتوحة "رولان جاروس".

وحصل رافائيل نادال على لقب "ملك الملاعب الترابية" بفضل تألقه وتوهجه على الملاعب الترابية وقدرته على الإجهاز على خصومه.

أرقام قياسية في مسيرة نادال

حقق رافائيل نادال العديد من الأرقام القياسية الاستثنائية الخاصة به، التي يصعب على أي لاعب تنس آخر الوصول إليها في المستقبل القريب.

ويمتلك نادال الرقم القياسي في التتويج ببطولة فرنسا المفتوحة "14 لقبا" وكذلك الرقم القياسي في عدد النهائيات الذي لم يخسر فيها مطلقًا بنفس البطولة، إضافة إلى حقيقة أنه الوحيد الذي حقق الكأس 5 مرات متتالية، والوحيد الذي حقق سلسلة انتصارات بلغت 39 في تلك البطولة.

بالإضافة إلى ذلك فإن نادال في عام 2010 بات أول لاعب تنس يفوز ببطولات مونت كارلو ومدريد وروما وفرنسا المفتوحة خلال سنة واحدة.

وحقق نادال في منافسات بطولات الماسترز 26 لقبًا على الملاعب الرملية، في إنجاز فريد من نوعه لم يقترب منه أي لاعب آخر.

بالإضافة إلى أن نادال فاز في 46 لقاء متتاليا في بطولة مونت كارلو ما بين 2005 و2013 في إنجاز آخر فريد.